Mercato OL : Grosse mise au point sur les transferts en vue

L’OL doit certes faire des ventes cet été, pour tenter d’équilibrer ses comptes, mais les transferts seront évidemment bien encadrés et limités.

Mercato : L’OL est contraint de faire des Ventes

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Faisant face à un énorme souci financier, l’OL a déjà annoncé des ventes pendant le mercato estival qui ouvre officiellement le 15 juin en France. Matthieu Louis-Jean, le Directeur technique l’a confirmé sur RMC. « Mais bien sûr qu’on va devoir vendre, on n’a pas le choix », a-t-il lâché.

Toutefois, les ventes ne se feront pas comme la saison dernière. L’été dernier, Michele Kang avait été contrainte de trouver des dizaines de millions d’euros en urgence, afin de convaincre la DNCG fédérale pour la levée de la rétrogradation administrative prononcée par la LFP.

L’Olympique Lyonnais a prévu 2 transferts au moins

En plus de Rayan Cherki, transféré à Manchester City à 36,5 M€, Georges Mikautadze (31 M€), Lucas Perri (16 M€), Saïd Benrahma (12 M€) et Jordan Veretout avaient aussi été vendus. Cet été, l’Olympique Lyonnais envisage deux transferts au minimum, selon les offres qu’il va recevoir. Le Directeur technique voit « probablement au moins deux joueurs partir, peut-être plus, ça dépendra ».

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Grâce à leurs performances et leurs valeurs marchandes, certains joueurs sont en tête de liste, mais ils ne sont pas forcément sur le marché. Il s’agit de Malick Fofana (30 M€), Tyler Morton (25 M€) Pavel Sulc (20 M€), Moussa Niakhaté (18 M€), Noah Nartey (15 M€), Corentin Tolisso (12 M€), Tanner Tessmann (10 M€) ou encore Afonso Moreira (10 M€).

Quelques-uns, notamment Tolisso, sont jugés intransférables. « On a des leaders importants qu’on va vouloir garder », selon Louis-Jean. Néanmoins, une offre irrésistible pourrait changer la position de la Direction lyonnaise.

Combien Lyon espère engranger sur les ventes cet été ?

De combien de millions d’euros l’OL a-t-il besoin cet été pour honorer ses engagements ? « Aucun montant précis », a répondu le dirigeant. La saison dernière, Lyon a fait des ventes estimées à 112,69 M€ par Transfermarkt. Cette fois, il pourrait vendre pour au moins la moitié de cette somme, avec deux départs.

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« On veut maîtriser ce qu’on veut faire, garder un vrai équilibre et une stratégie dans l’équipe. On va garder le corps de l’équipe », a rassuré Matthieu Louis-Jean, tout en rappelant : « On a des objectifs de vente parce qu’on a un contrat et un plan avec l’UEFA et la DNCG ».