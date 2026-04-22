ASSE – ESTAC : Un joueur de Troyes donne les clés du choc

A quatre jours de ASSE – ESTAC, un joueur-cadre du club aubois a livré les clés du décisif choc de la 32e journée de Ligue 2.

ASSE-ESTAC : Troyes peut valider son retour en Ligue 1 à Saint-Etienne

Après sa défaite surpris à Bastia, l’ASSE s’est retirée au Centre sportif Robert Herbin, à huis clos, pour préparer le match capital contre l’ES Troyes AC, samedi (20h). Philipe Montanier et son équipe peaufinent leur stratégie pour remporter la confrontation directe avec le leader du championnat. Rejoints par Le Mans FC à égalité de points, ils n’ont plus droit à un autre faux pas, à la suite du match perdu en Corse.

Quant à l’ESTAC, il n’a rien à craindre lors de cette confrontation directe dans la course vers la Ligue 1, grâce à son avance de 4 points sur son dauphin stéphanois. Elle restera leader à l’issue de la journée, peu importe son résultat.

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Toutefois, Antoine Mille et ses coéquipiers ont bien l’intention de valider leur montée directe en s’imposant à Saint-Etienne. En cas de victoire, ils seront assurés de finir parmi les deux premiers de la Ligue 2, à 2 journées de la fin du championnat.

Antoine Mille : « L’équipe qui gérera le mieux ses émotions […] l’emportera »

Se prononçant sur la rencontre capitale tant pour les Verts que pour les Bleu et Blanc, le milieu de terrain troyen a indiqué le point de bascule. « Ça va être très chaud. L’équipe, je pense, qui gérera le mieux ses émotions, les moments forts et les moments faibles, l’emportera », a-t-il indiqué dans L’Est-Eclair.

Pour rappel, l’ASSE avait remporté le match aller, disputé au stade de l’Aube (2-3), le 8 novembre 2025, lors de la 14e journée du championnat. L’ES Troyes AC prendra-t-il sa revanche face à plus de 30 000 supporters stéphanois à Geoffroy-Guichard ? « Tout est réuni pour disputer un gros match. Une ambiance exceptionnelle, un enjeu magnifique […]. Il nous tarde d’y aller », a répondu Antoine Mille.

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Le milieu de 28 ans est un joueur majeur de l’équipe de Stéphane Dumont. Il a été titulaire à 30 reprises en 30 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Il a manqué un seul match (la 21e journée) en raison d’une suspension. Antoine Mille est auteur de 2 buts et 4 passes décisives.