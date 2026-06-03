Mercato ASSE : Montanier très agacé, des têtes vont tomber

‎L’ASSE et Philippe Montanier se retrouvent aujourd’hui à un tournant décisif de leur parcours commun. Après l’immense déception de la non-montée, le technicien stéphanois attend des garanties fortes avant de poursuivre sa mission, tandis que plusieurs joueurs semblent désormais menacés par un vaste chantier de reconstruction.

‎Une fin de saison qui a laissé des traces profondes à Saint-Etienne

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‎À Saint-Étienne, la cicatrice de l’échec est encore visible. L’objectif de retrouver l’élite du football français était clairement affiché depuis de longs mois. Pourtant, au moment où tout devait basculer dans le bon sens, les Verts ont vu leur rêve s’éloigner. ‎Dans les coulisses du club, cette désillusion a provoqué une phase de réflexion importante.

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Philippe Montanier, arrivé avec l’ambition de ramener l’ASSE vers les sommets, n’aurait toujours pas obtenu les réponses qu’il attend concernant son avenir. Cette période d’incertitude nourrit naturellement les interrogations autour du projet sportif stéphanois.

‎Des comportements qui ont irrité le technicien

‎Le malaise ne se limiterait pas aux résultats. Selon plusieurs informations relayées par But! et reprises par Peuple Vert, Philippe Montanier aurait particulièrement mal vécu certaines situations observées durant la saison. ‎Les blessures à répétition et les rechutes de plusieurs joueurs auraient notamment suscité de nombreuses interrogations au sein du staff. Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, la continuité physique constitue souvent la base d’une saison réussie.

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Lorsque les absences s’accumulent, l’équilibre collectif devient extrêmement difficile à maintenir. ‎Mais l’aspect médical ne serait qu’une partie du problème. Le technicien de 61 ans aurait également été déçu par l’attitude de certains éléments du groupe. L’investissement quotidien, la discipline et la capacité à répondre aux exigences du projet auraient parfois été jugés insuffisants.

‎Mercato ASSE : Un été qui pourrait transformer le visage des Verts

‎Les signaux observés depuis plusieurs semaines convergent vers une même direction : l’ASSE s’apprête à vivre un été particulièrement animé. Plusieurs départs sont déjà envisagés et le futur effectif pourrait être profondément remodelé. ‎Cette volonté de renouvellement ne relève pas seulement d’un choix sportif. Elle traduit aussi une recherche d’identité. Dans les clubs qui visent une remontée rapide, la qualité technique ne suffit pas.

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L’engagement, le leadership et la capacité à supporter la pression deviennent souvent des critères déterminants. ‎L’histoire récente du football français montre d’ailleurs que les équipes qui réussissent leur retour en Ligue 1 sont généralement celles qui disposent d’un vestiaire totalement aligné sur les objectifs du club. C’est précisément ce que semble rechercher Philippe Montanier.

‎Kilmer Sports face à une décision stratégique

‎La prochaine étape appartient désormais à la direction stéphanoise et à Kilmer Sports Ventures. Le dossier dépasse largement la seule question du maintien de Philippe Montanier sur le banc. ‎Le véritable enjeu consiste à savoir si les dirigeants accepteront de lui offrir les moyens humains et organisationnels qu’il réclame. Si tel est le cas, plusieurs joueurs pourraient quitter le Forez dans les prochaines semaines afin de laisser place à un groupe davantage en phase avec les ambitions du club.

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‎Une chose paraît certaine : à Saint-Étienne, le mercato ne sera pas un simple ajustement d’effectif. Il pourrait marquer le début d’un nouveau cycle, avec une exigence renforcée et une volonté affirmée d’effacer les erreurs qui ont coûté la montée. C’est à cette condition que Philippe Montanier envisagerait de poursuivre l’aventure avec les Verts.