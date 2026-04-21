Mercato OM : Benatia à l’affût d’un jackpot en Espagne !

Avant son départ de l’OM, Medhi Benatia espère finaliser quelques dossiers. Le directeur sportif marseillais pourrait conclure un joli chèque grâce à Azzedine Ounahi.

Mercato : Benatia peut offrir une dernière vente à l’OM grâce à Azzedine Ounahi

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia va quitter ses fonctions à l’issue de la saison. Sa décision est irrévocable. Les différentes parties le savent. Mais avant son départ, le dirigeant marocain pourrait bien offrir un dernier cadeau financier à l’OM.

Le dossier Azzedine Ounahi revient en force dans la cité phocéenne. Le milieu de terrain marocain s’épanouit actuellement sous les couleurs de Girona. Ses statistiques solides en Espagne (4 buts et 3 passes décisives en 17 matchs) attirent l’attention de plusieurs clubs européens.

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L’Atlético de Madrid, Brighton ou encore Aston Villa s’intéresseraient de très près à son profil. Cet intérêt grandissant place le joueur de 26 ans au cœur des rumeurs mercato pour cet été. Et cela pourrait bien profiter à l’Olympique de Marseille.

Un pourcentage de 20% sur sa future revente

Le But Football rappelle que lors du transfert d’Azzedine Ounahi à Girona, Medhi Benatia et la direction de l’OM avaient pris le soin d’inclure une clause. Un pourcentage de 20% sur sa future revente. La clause libératoire du Marocain étant fixé à 20 millions d’euros, l’OM pourrait empocher environ 4 millions d’euros en contrepartie.

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Cette manne financière serait bienvenue pour renflouer les caisses de l’OM ou réinvestir intelligemment sur le mercato. Ce scénario prouve que même loin de Marseille, les anciens Olympiens peuvent encore renflouer les caisses du club.