Mercato : Bras de fer Yan Diomande – Leipzig pour le PSG ?

Révélation de la saison en Bundesliga, Yan Diomande fait rêver presque tous les grands clubs européens, notamment le PSG. Mais le RB Leipzig n’entend pas laisser partir son ailier ivoirien, qui souhaite pourtant évoluer chez un cador.

Mercato PSG : Yan Diomande veut « jouer pour un grand club, bien sûr »

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Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Yan Diomande. Alors que de récentes rumeurs assuraient que l’attaquant du RB Leipzig aurait donné son feu vert pour un transfert au PSG, le journaliste Florian Plettenberg assure qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun accord entre les deux parties, encore moins avec Liverpool, l’autre prétendant à la signature du joueur de 19 ans.

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« Yan Diomande n’a donné son accord ni au PSG ni à Liverpool, malgré certaines informations », précise le spécialiste mercato, qui confirme toutefois que « les deux clubs le veulent. Liverpool fait tout son possible pour boucler un accord avant la Coupe du Monde. le RB Leipzig reste détendu. »

De son côté, l’enfant d’Abidjan semble déjà prêt à faire le grand saut chez un cador européen comme il l’a confié au micro de So Foot.

🚨🆕 Yan Diomande has not given his commitment to either Paris Saint-Germain or Liverpool despite reports.



Both clubs want him, as revealed. Liverpool are doing everything they can to complete a deal before the World Cup. #LFC



RB Leipzig remain relaxed. Oliver Mintzlaff,… pic.twitter.com/TeZBV9WVCF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 2, 2026

« Mon prix fixé à 100M€ minimum ? C’est ce que j’ai entendu aussi, mais je ne sais pas si ça va aller à tout le monde de payer ça. Je ne vais pas dire Paris, Liverpool ou Real, mais ça serait une bonne idée de jouer pour de grands clubs. Tout le monde a des ambitions et tous les jours tu veux aller plus haut.

Donc c’était Leganés, aujourd’hui je suis un joueur de Leipzig et… Je vais pas cacher mes envies ou mes rêves. Je veux jouer pour un grand club, bien sûr », a indiqué Yan Diomande, alors que ses dirigeants semblent avoir un tout autre plan pour la suite de sa carrière.

Le RB Leipzig veut retenir Yan Diomande un an de plus

Selon Florian Plettenberg, la direction du RB Leipzig souhaiterait voir Yan Diomande rester une saison supplémentaire dans l’effectif d’Ole Werner. « Oliver Mintzlaff, Jürgen Klopp et Marcel Schäfer sont convaincus que Yan Diomande restera au moins une année supplémentaire et signera un nouveau contrat aux conditions améliorées », rapporte le journaliste allemand.

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Actuellement évalué à 90 millions d’euros, Yan Diomande a réalisé une belle saison en Allemagne avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues.

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