OM : La crise s’aggrave, découvrez les vrais coupables !

Après la défaite à Lorient (2-0), l’OM s’enfonce dans la crise. Plusieurs acteurs clés sont accusés d’avoir plongé le club phocéen dans cette situation.

OM : Habib Beye et Medhi Benatia ne sont pas épargnés, mais…

Même s’il ne comptait pas critiquer publiquement ses joueurs, Habib Beye ne pouvait faire autrement. L’entraîneur l’Olympique de Marseille, après la défaite à Lorient (2-0) était furieux de la prestation de ses hommes. Surtout que son équipe a compromis ses chances de qualification en Ligue des champions. Cet objectif est vital pour l’OM.

Medhi Benatia est lui aussi sorti de sa réserve pour fustiger le manque d’investissement des Phocéens. Le directeur du football a annoncé des mesures fortes, tels qu’une mise au vert prolongée à la Commanderie. Les dirigeants espèrent provoquer un électrochoc dans ce sprint finale.

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Sauf que cette crise sportive ne se limite pas à un simple manque de sueur. Les critiques fusent à Marseille. La direction de l’OM est fustigée pour son instabilité chronique. Tandis qu’Habib Beye se retrouve lui aussi sous pression. L’entraîneur peine à enchainer de résultats positifs depuis sa venue à l’OM. Au point où son départ est de plus en plus réclamé.

Les joueurs sont les premiers responsables

Pourtant, les véritables coupables sont sur le terrain. C’est du moins l’avis d’Eric Di Meco. L’ancien défenseur assure qu’aucune mesure de coercition ne pourra masquer la défaillance morale du groupe. « Les joueurs sont les premiers responsables de la situation », a-t-il lancé sur RMC Sport.

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Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille s’ engouffre dans un tunnel sombre où les responsabilités sont partagées. Le club marseillais joue désormais sa survie dans la course au podium. Une victoire est impérative ce dimanche contre l’OGC Nice.