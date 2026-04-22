‎ASSE : La peur d’un énorme coup dur grandit à Sainté

‎‎À l’heure où chaque point vaut de l’or, l’ASSE avance sur un fil. La menace d’une suspension plane sur plusieurs joueurs, et surtout sur un élément devenu central dans le dispositif stéphanois.

‎ASSE : Quatre joueurs sous la menace d’une suspension

‎Le vestiaire stéphanois sait que la moindre faute peut désormais coûter cher. Quatre joueurs se trouvent sous la menace d’une suspension automatique en cas de nouvel avertissement, un scénario qui inquiète sérieusement le staff. ‎Le cas d’Augustine Boakye concentre particulièrement les regards.

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Le milieu offensif ghanéen s’est imposé comme une pièce essentielle dans l’animation offensive, capable de casser les lignes et d’apporter cette étincelle qui manque parfois aux Verts. ‎Pour Philippe Montanier, la gestion devient presque stratégique. Faut-il préserver certains cadres au risque de perdre en intensité, ou les aligner malgré le danger disciplinaire ? Voilà l’équation à résoudre.

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‎L’incertitude autour de Florian Tardieu, toujours gêné physiquement et sous menace, accentue cette tension. À ce stade de la saison, perdre Boakye ou un latéral comme João Ferreira ou Ebenezer Annan (tous menacés) pourrait avoir l’effet d’un grain de sable dans une mécanique déjà sous pression. À Saint-Étienne, la peur n’est pas encore une crise, mais elle grandit, silencieuse, comme un mauvais pressentiment avant l’orage.