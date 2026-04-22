‎ASSE-ESTAC Troyes : Décision majeure tombe avant le choc

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE connaît désormais le cadre exact de la bataille de Ligue 2 face à l’ESTAC Troyes. La Ligue de Football Professionnelle (LFP) a en effet officialisé l’arbitre qui sera aux commandes de ce choc à Geoffroy-Guichard.
ASSE-ESTAC Troyes : Antoine Valnet désigné pour officier le choc
La Ligue de Football Professionnel a officialisé la nomination d’Antoine Valnet comme arbitre principal de cette affiche de la 32e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et l’ESTAC Troyes. À ses côtés, Grégoire Valleteau de Moullia et Quentin Guidou officieront sur les lignes, tandis que Soulaimane Chamel occupera le rôle de quatrième arbitre.
Lire aussi : ASSE – ESTAC : Un joueur de Troyes donne les clés du chocÀ voirMercato PSG : Liverpool rêve d’un joli coup au Paris SG
Pour l’AS Saint-Etienne, ce type d’annonce n’est jamais anodin. Dans un match où chaque duel, chaque hors-jeu et chaque contact dans la surface peuvent peser lourd, le corps arbitral devient presque un acteur secondaire du scénario. Les Verts abordent ce choc avec l’obligation de frapper fort.
Lire aussi : Un terrible coup pour Saint-Etienne avant Troyes !
Face à une équipe troyenne réputée disciplinée et capable de piquer en transition, Saint-Étienne devra imposer son rythme dès les premières minutes. L’enjeu dépasse les trois points : il s’agit aussi d’un signal envoyé à la concurrence. Dans ce genre de soirée, le Chaudron ne pardonne rien, pas même aux nerfs.
Lire la suite sur l’ASSE :
Saint-Etienne : Eirik Horneland sort du silence et passe aux aveuxÀ voirOM-OGC Nice : Une décision capitale tombe avant le derby
Mercato : Un milieu de terrain suédois en approche
Et avec un arbitrage déjà au centre des conversations, la moindre décision pourrait mettre le feu aux tribunes. Voilà pourquoi cette annonce est majeure : elle fixe le décor d’un match où la maîtrise émotionnelle pourrait compter autant que le talent ballon au pied.