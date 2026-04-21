Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et le LOSC  

Le Stade Rennais a trouvé une nouvelle gâchette offensive en Croatie pour le prochain mercato estival. Le LOSC et Marseille sont les vraies menaces sur ce dossier.

Mercato : le Stade Rennais lorgne un buteur croate

La Croatie tient son nouveau prodige, et la Ligue 1 s’apprête à lui ouvrir ses portes. Dion Drena Beljo, le finisseur du Dinamo Zagreb, affole les compteurs et déclenche une véritable guerre à trois en France. Entre Lille, Marseille et le Stade Rennais, la bataille s’annonce très rude.

L’attaquant croate de 24 ans fait trembler les filets. Avec 27 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 30 matchs de championnat, il affiche un bilan de 32 actions décisives. Une telle efficacité attire les regards des recruteurs français. Le LOSC pose ses pions pour boucler l’opération cet été. Selon les indiscrétions de Transferfeed, le coach Bruno Genesio souhaite attirer l’international croate au Domaine de Luchin.

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Pour les Dogues, Dion Drena Beljo a un profil athlétique capable d’apporter du poids et de la présence dans la surface adverse, là où l’équipe manque parfois de tranchant. Mais il faut faire face à la concurrence. L’OM ne compte pas se laisser distancer. Au contraire, l’intérêt marseillais serait le plus pressant.

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Le club phocéen cherche un buteur, un 9 pur. Pour les futures joutes européennes, Marseille voit en lui le finisseur idéal. Rennes complète ce tableau de chasse. Les Bretons veulent étoffer leur arsenal offensif et surveillent de très près l’évolution du dossier. Le Dinamo Zagreb ne fera aucun cadeau. Le club croate attend une offre à la hauteur du talent de son joueur.