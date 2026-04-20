Mercato Stade Rennais : Gros coup, un crack à 0€ arrive  

Le technicien du Stade Rennais, Franck Haise pousse pour la signature d’un milieu de terrain libre sur le marché. Les négociations ont commencé.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise lorgne Bilal Nadir

Le Stade Rennais vise un coup en or cet été. Les dirigeants bretons explorent actuellement une piste dans le sud de la France. Selon Africa Foot, Bilal Nadir figure en haut de la liste rennaise. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille séduit par son profil.

C’est une opportunité XXL. Le contrat du jeune crack marocain de 22 ans expire en juin 2026, mais un départ libre de la cité phocéenne se précise. Rennes veut donc attirer ce talent sans payer d’indemnité. Le coach, Franck Haise apprécie ces joueurs créatifs. Il voit en Nadir le crack idéal pour animer l’entrejeu de l’équipe.

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Cependant, la bataille s’annonce rude. Le SRFC doit faire face à une rude concurrence en Ligue 1. Le RC Strasbourg observe la situation de près. L’OGC Nice, club formateur du joueur, rêve également de le voir revenir au bercail. Malgré un temps de jeu réduit à Marseille, le milieu a déjà délivré quatre passes décisives cette saison. Cette efficacité attire les convoitises.

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Bilal Nadir envisage de poser ses valises au Roazhon Park lors du prochain marché des transferts. Le projet de Rennes l’attire. Les Rouge et Noir veulent vite agir. Ils comptent jouer un sale tour à leurs rivaux dès l’ouverture du marché. À la direction sportive, Loïc Désiré et Arnaud Pouille sont déjà sur le pied de guerre pour conclure ce dossier.