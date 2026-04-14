Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal XXL en Angleterre

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos dégote un milieu de terrain en Premier League en vue du prochain mercato estival. Des géants anglais jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le PSG et Manchester United s’arrachent la pépite Lewis Miley

Lewis Miley affole l’Europe. Le prodige de Newcastle est devenu la cible prioritaire du PSG et de Manchester United. Les deux géants s’apprêtent à livrer bataille pour ce milieu de terrain dont la précocité fascine les recruteurs.

Old Trafford prépare son grand ménage estival. Si les noms de Sandro Tonali ou d’Elliot Anderson circulent, la direction mancunienne garde un œil attentif sur une cible plus discrète mais tout aussi prometteuse. Selon TEAMtalk, les Red Devils observent Lewis Miley depuis ses premiers pas en centre de formation. Ils scrutent chaque étape de sa progression depuis ses débuts professionnels en 2023.

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Le club mise sur la jeunesse. Face au déclin probable de cadres comme Casemiro ou Manuel Ugarte, Man United cherche du sang neuf. Miley incarne cette relève. Ses techniciens louent sa maturité technique et son intelligence de jeu hors norme. Plutôt que de sacrifier plus de 100 millions d’euros pour un joueur déjà confirmé, Manchester United préfère investir sur ce talent « made in England » au potentiel immense.

Paris veut aussi relancer le dossier. L’intérêt des pensionnaires du Parc des Princes date de plusieurs mois. Le technicien parisien, Luis Enrique craque pour la pépite et demande à Luis Campos de l’amener dans la capitale. Il faut noter que le duel ne se limitera pas à un face-à-face entre le Paris SG et Manchester United.

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Dans l’ombre, Arsenal et Chelsea observent également la situation de près. Pour les deux clubs londoniens, Miley n’est pas seulement un espoir, mais bien l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération en Premier League. Le prochain mercato s’annonce chaud pour Newcastle, qui aura bien du mal à conserver son joyau face à un tel assaut de cadors.