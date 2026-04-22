Mercato PSG : Liverpool rêve d’un joli coup au Paris SG

‎Le PSG se retrouve malgré lui au cœur d’un scénario de mercato inattendu, alors que Liverpool explore plusieurs pistes pour compenser le futur départ de Mohamed Salah. Parmi elles, un nom surprend particulièrement : Randal Kolo Muani, attaquant parisien en difficulté de temps de jeu et déjà suivi par plusieurs clubs européens.

‎Mercato PSG : Liverpool fonce sur Randal Kolo Muani

‎Le départ programmé de Mohamed Salah, véritable icône d’Anfield après neuf saisons, oblige Liverpool à repenser entièrement son secteur offensif. Le club anglais, engagé dans une transition délicate, scrute le mercato européen avec une attention presque chirurgicale. Parmi les noms évoqués, celui de Randal Kolo Muani s’invite désormais dans les discussions les plus sérieuses.

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‎Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant du PSG figure dans une short-list élargie. Une information qui, en soi, illustre le changement de statut du joueur parisien, aujourd’hui évalué à environ 30 millions d’euros, loin des 90 millions investis initialement par le club de la capitale.

‎Kolo Muani au PSG : une situation devenue inconfortable

‎Arrivé avec de grandes attentes, Randal Kolo Muani peine à trouver une place stable dans la rotation parisienne. Ses statistiques récentes sont révélatrices : 5 buts et 4 passes décisives en 36 matchs lors de son prêt à Tottenham, une production correcte mais insuffisante pour convaincre durablement les Spurs.

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‎Sous contrat jusqu’en 2028, l’international français (32 sélections, 9 buts) incarne aujourd’hui un paradoxe : trop cher pour être soldé, mais pas assez indispensable pour être intouchable. Un équilibre fragile que le Paris Saint-Germain observe avec pragmatisme.

‎Liverpool, Juventus : la bataille silencieuse s’organise

Pour RKM, la piste Liverpool n’est pas isolée. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus surveille également la situation avec attention. Le club italien n’a jamais totalement refermé le dossier Kolo Muani, auteur d’un passage remarqué avec 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs lors de son expérience précédente.

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‎Arne Slot, entraîneur des Reds, a par ailleurs clarifié la stratégie du club : « Nous devons vendre pour acheter ». Une logique économique assumée, surtout après près de 500 millions d’euros investis récemment. ‎Dans ce dossier, la question n’est pas uniquement sportive. Elle est structurelle. Le PSG cherche à réajuster son effectif, Liverpool doit remplacer une légende, et Kolo Muani se retrouve au centre d’un marché où la valeur sportive fluctue plus vite que les intentions.