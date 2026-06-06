Mercato : Après la LDC, Arsenal déclare la guerre au PSG !

Très amer après la finale de Ligue des Champions perdue contre les hommes de Luis Enrique le 30 mai passé, Arsenal FC entend bien se venger du PSG durant ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Arsenal active la piste Emmanuel Mbemba !

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Le PSG pourrait perdre l’un de ses titis les plus prometteurs lors de ce mercato estival. En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, un jeune attaquant du Paris Saint-Germain attire du monde. Malgré une proposition de premier contrat professionnel transmise par le PSG, Emmanuel Mbemba n’a pas encore signé et semble s’orienter vers un départ libre en fin de saison.

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Plusieurs pistes sont sur la table pour l’arrière gauche de 18 ans, dont celle du Paris FC, mais également à l’étranger, notamment à Arsenal. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journal Le Parisien, le dernier club à avoir présenté son projet à Emmanuel Mbemba n’est autre que la formation anglaise, qui l’a supervisé à plusieurs reprises au cours de la saison.

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Il y a deux mois, le Paris FC était en concurrence avec le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen pour l’international français U18. Mais ce dernier pourrait finalement atterrir en Premier League sous les couleurs des Gunners, qui ont un plan bien précis pour lui permettre de progresser rapidement.

Une trajectoire à la William Saliba pour Emmanuel Mbemba ?

Après l’avoir supervisé à plusieurs reprises, le club londonien s’active pour recruter Emmanuel Mbemba cet été. Cependant, le quotidien régional explique que le natif de Melun « ne dispose pas du nombre de points requis pour évoluer tout de suite outre-Manche ».

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Ainsi, s’il décide de rejoindre Londres cet été, Mbemba ira en prêt dans un premier temps, comme ce fut le cas avec William Saliba après sa signature avec Arsenal en juillet 2019. Une situation qui pourrait profiter au Paris FC et d’autres prétendants si le jeune attaquant refuse la proposition de Mikel Arteta.