Mercato : C’est du lourd, le Stade Rennais déniche un roc sénégalais  

Le Stade Rennais veut doubler le LOSC pour un ancien du PSG. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise lorgne un international sénégalais

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Abdou Diallo affole la Ligue 1. Libre cet été après son exil à Al-Arabi SC, le défenseur de 29 ans attise les convoitises. Le Stade Rennais, sous l’impulsion de Franck Haise, s’est positionné sur le dossier. Mais la bataille s’annonce rude, particulièrement avec Lille qui avance aussi ses pions.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund s’apprête à faire son grand retour en Europe. C’est un coup en or. Il a de l’expérience et a encore la force dans les jambes.

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Selon les indiscrétions, le coach rennais Franck Haise a coché le nom du Sénégalais pour apporter de tonus à un secteur défensif parfois trop friable. Cependant, un obstacle de taille freine le dossier. Il s’agit des exigences financières du joueur. Son salaire actuel au Qatar refroidit plus d’un prétendant. Les dirigeants rennais devront se montrer convaincants pour boucler l’affaire.

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Il y a aussi la concurrence. Le LOSC ne compte pas se laisser faire. Réputés pour flairer les bons coups à moindre coût, les Dogues suivent la situation de très près. Attirer un tel calibre gratuitement serait un joli coup. En parallèle, d’autres clubs plus inattendus, à l’instar du Paris FC, gardent un œil sur le joueur, même si leur intérêt reste pour le moment plus discret. Rennes ne tremble pas. Le club breton pourrait devancer ses concurrents.