Mercato ASSE : Une tentative de Kita échoue, Nantes dévasté

Alors que l’ASSE n’a toujours pas prolongé Philippe Montanier, le FC Nantes a tenté une approche qui a échoué. Waldemar Kita aurait été profondément touché par le refus du coach.

Mercato : L’ASSE en réflexion, le FC Nantes contacte Montanier

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Le contrat de Philippe Montanier à l’ASSE prend fin officiellement le 30 juin 2026. Mais il n’est plus l’entraîneur des Verts depuis la fin de la saison. Il est donc libre de négocier avec le club de son choix. La Direction du club stéphanois n’est pas fermée à l’idée de reconduire son contrat, mais elle doit trouver un nouveau terrain d’entente avec le technicien de 61 ans.

Pour l’instant, Kilmer Sports Ventures s’est donné un temps de la réflexion et de concertation, avant de prendre sa décision. Entre-temps, Philippe Montanier a été contacté par le FC Nantes. Mais il a décliné l’offre de Waldemar Kita. Selon les confidences de son entourage, rapportées par Ouest-France, il a répondu au patron du FCN qi’il « ne veut plus entraîner en Ligue 2 ».

Kita affecté par le refus de Philippe Montanier !

La réponse directe du technicien français aurait créé un choc chez les Canaris, selon Emmanuel Merceron. Les supporters du club étaient enthousiastes à l’idée de le voir sur le banc des Jaune et Vert la saison prochaine. Pour le propriétaire du club nantais, le coach en fin de contrat à l’AS Saint-Etienne correspond au profil idéal pour ramener la confiance à la Jonelière.

Plus rien d'immédiat suite à l'échec Montanier (du moins ce matin). Comme expliqué dans @OuestFrance, bcp de monde y croyait fort pour Montanier, et ça repart donc à zéro. #FCNantes https://t.co/AME2gPa6Ae — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) June 5, 2026

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