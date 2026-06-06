Mercato OM : Un milieu algérien attendu à Marseille cet été ?  

La Premier League s’attaque au milieu de Charleroi Yacine Titraoui et menace de doubler l’OM. La bataille devient rude.

Mercato OM : Coup de froid sur la piste Yacine Titraoui ?

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L’OM pensait toucher au but. Les discussions avec l’entourage de Yacine Titraoui avançaient bien, mais l’Angleterre vient tout gâcher. Plusieurs clubs de Premier League font irruption dans le dossier et menacent de chiper l’international algérien aux dirigeants marseillais.

Le transfert, qui semblait en bonne voie, risque désormais de capoter. Courtisé depuis des semaines par Marseille, le milieu de terrain du SC Charleroi se retrouve au centre d’une rude bataille entre recruteurs. La presse française confirme la tendance : les écuries britanniques multiplient les démarches concrètes. Sunderland, Hull City, Leeds flairent tous le coup.

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Il faut dire que Yacine Titraoui sort d’une saison pleine en Belgique. Avec 42 matchs, 5 buts et 3 passes décisives au compteur, le jeune joueur de 22 ans affole le marché. Trois clubs anglais se disputent ses faveurs. Sunderland le veut. Classés 7e de Premier League, les Black Cats font du jeune Algérien leur priorité pour renforcer leur effectif avant l’Europe. Leurs émissaires ont déjà pris des renseignements précis.

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Hull City est aussi sur ce dossier. Ce club voit grand. Les Tigers rêvent d’attirer le natif de M’Sila et ont déjà dégainé une offre concrète de 12 millions d’euros envoyée à Charleroi. Leeds United flaire aussi le coup. Les Whites observent la situation de très près. Ils surveillent l’évolution du joueur. Yacine Titraoui entre dans sa dernière année de contrat. Cette situation contractuelle excite ses courtisans, prêts à sauter sur l’occasion.

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Pour ne pas perdre le contrôle, le club belge tente de prolonger son milieu de terrain. L’objectif de Charleroi est de faire grimper le prix au maximum. De son côté, le joueur refuse de stagner et privilégie un départ cet été. Toutefois, aucune décision définitive ne sera prise avant la fin de la Coupe du Monde. L’OM va devoir s’armer de patience.