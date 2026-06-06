Mercato PSG : Enrique a le béguin pour une sensation suisse

Alors que le PSG se prépare à vivre un mercato des plus agités, Luis Enrique aurait identifié une sensation suisse pour renforcer son effectif cet été. L’entraîneur espagnol pousse en interne pour le recrutement de ce jeune milieu de terrain.

Mercato PSG : Luis Enrique pense toujours à Johan Manzambi

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Luis Enrique n’aurait pas abandonné la piste menant à Johan Manzambi. Déjà attentif lors du dernier mercato hivernal, l’entraîneur du PSG aurait toujours le béguin pour le milieu de terrain de Fribourg. Et selon les informations de radiomercato, le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs qui surveillent toujours le joueur de 20 ans.

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L’hiver passé, le PSG s’était déjà penché sur la situation de l’une des révélations de la saison 2025-2026 en Bundesliga. International suisse (3 buts et 11 matches), Johan Manzambi est capable d’apporter volume, intensité et polyvalence, des qualités qui collent parfaitement aux exigences de Luis Enrique. Cette fois, le dossier prendre une autre ampleur avec l’implication personnelle de Luis Enrique. Même si le Paris SG n’est pas seul sur ce coup.

Grosse concurrence pour Johan Manzambi

Dans ce mercato d’été, la piste Johan Manzambi reviendrait clairement au premier plan du côté du Paris Saint-Germain. L’intérêt du double champion d’Europe s’inscrirait dans une logique de continuité. Johan Manzambi se serait imposé comme un joueur moderne, énergique et adaptable, capable d’évoluer dans plusieurs zones du milieu.

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C’est précisément ce type de profil que Paris chercherait à empiler pour rester fidèle à sa nouvelle stratégie : miser sur des jeunes à forte marge de progression, tout en préparant l’avenir avec des éléments déjà compétitifs à haut niveau. Mais l’affaire serait encore loin d’être dite.

D’après la source italienne, un transfert pourrait être possible pour 30 millions d’euros, tandis que certaines estimations évoquent un montant de 60 millions d’euros, si Manzambi réalise une grande Coupe du Monde cet été.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Johan Manzambi est valorisé à 40 millions d’euros par Fribourg, mais le Paris SG devra composer avec la concurrence du Napoli et du Bayer Leverkusen dans ce dossier. Affaire à suivre…