Mercato ASSE : Philippe Montanier quitte l’AS Saint-Etienne

Philippe Montanier ne sera pas l’entraîneur de l’ASSE, la saison prochaine. Il quitte le club à l’issue de son contrat de six mois, selon L’Equipe.

ASSE Mercato : Philippe Montanier part sur un échec

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La décision tant attendue à Saint-Etienne est tombée. Philippe Montanier quitte l’ASSE selon les informations du quotidien sportif. Son contrat, expirant officiellement le 30 juin 2026, n’a pas été renouvelé. N’ayant pas réussi la montée en Ligue 1, à l’issue des barrages contre l’OGC Nice (4-1), il part sur un gros échec.

Nommé sur le banc des Verts le 1er février 2026, le coach de 61 avait pour mission de ramener les Stéphanois dans l’élite. Il avait signé un contrat d’une demi-saison. Mais son bail était assorti d’une prolongation automatique, s’il reussissait la remontée en Ligue 1.

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Kilmer Sports Ventures (KSV) va devoir trouver un nouvel entraineur, pour conduire son équipe en Ligue 2 la saison prochaine. Ce sera le quatrième coach de l’ère du groupe canadien, après Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland et évidemment Montanier.

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Pour rappel, le bilan de Philippe Montanier à la tête du staff technique de l’AS Saint-Etienne est de 9 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 16 matchs dirigés, toutes compétitions confondues.

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