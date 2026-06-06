Mercato FC Nantes : Angers SCO confirme pour Anthony Lopes

Anthony Lopes ne suivra pas le FC Nantes en Ligue 2. En fin de contrat le 30 juin prochain, le gardien de but portugais va quitter les Canaris cet été pour s’engager avec le SCO d’Angers. Il n’y a plus aucun doute sur le sujet.

Mercato FC Nantes : Saïd Chabane confirme pour Anthony Lopes

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En fin de contrat au FC Nantes, Anthony Lopes va bien rebondir à Angers SCO. Le président et propriétaire du SCO d’Angers, Saïd Chabane, a confirmé l’arrivée imminente du gardien expérimenté de 35 ans.

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« Il devrait signer lundi ou mardi prochain si tout va bien. Il y avait deux profils, on a opté pour le sien. Son âge ? C’est un poste, où l’âge n’est pas un handicap tant que le physique répond. On a besoin de quelqu’un comme lui pour apporter cette niaque dans le vestiaire. Il ne sera pas de trop pour encadrer les nombreux jeunes que l’on a », a annoncé le président et propriétaire du SCOA.

Après l’OL et le FC Nantes, Lopes viendra donc succéder à Hervé Koffi, de retour à Lens suite à son prêt sans option d’achat, à Angers la saison prochaine. Ce transfert marque un tournant pour le Portugais, qui quitte un FC Nantes en pleine transition.

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Du côté d’Angers, son arrivée est perçue comme une opportunité de marché importante pour encadrer un effectif souvent jeune et en manque de repères.