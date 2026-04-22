Mercato OM : Un jeune crack arrive, signature imminente

L’OM connait une fin de saison préoccupante. Cela n’empêche sa direction d’accueillir un jeune attaquant malien surnommé Kylian Mbappé dans son pays d’origine.

Mercato : L’OM proche de signer Sékou Oumar Maïga, le Mbappé malien

Après sa défaite à Lorient (2-0), le week-end dernier, l’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise. Le club entraîné par Habib Beye n’a plus le droit à l’erreur. Une victoire est impérative dimanche face à l’OGC Nice pour espérer décrocher une place qualificative en Ligue des champions.

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Malgré cette urgence de résultat, la direction de l’OM ne délaisse pas pour autant son prochain mercato. Elle travaille même discrète sur l’arrivée d’un talent brut venu du Mali. Plusieurs sources locales le confirment, Sékou Oumar Maïga, sociétaire du Binga FC, est en passe de rallier Marseille pour une période d’essai.

Il retrouvera à Marseille Soumaïla Traoré ou Nouhoum Kamissoko

Le jeune buteur malin est surnommé « Kylian Mbappé » dans son pays natal en raison de sa vitesse et son efficacité (8 réalisations cette saison). Sékou Oumar Maïga illustre par ailleurs la nouvelle stratégie de détection de l’OM. Ce recrutement s’inscrit dans une filière malienne déjà bien implantée au sein du club.

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Sékou Oumar Maïga pourrait retrouver à Marseille ses compatriotes Soumaïla Traoré ou Nouhoum Kamissoko. Tout dépendra sans doute de la réussite ou non de ce test. S’il convainc le staff marseillais, l’attaquant malien pourrait devenir le nouveau pari audacieux de l’OM sur le mercato.