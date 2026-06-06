Mercato OM : Une recrue inattendue venue de l’Espagne ?

‎L‘OM pourrait voir débarquer cet été un visage déjà connu. Après plusieurs mois passés en Espagne, Neal Maupay revient à Marseille avec davantage de confiance et un avenir encore très incertain.

‎Mercato OM : Un retour plein d’incertitudes pour Maupay

La suite après cette publicité

‎Prêté au Séville FC lors de la seconde partie de saison, Neal Maupay a retrouvé des sensations positives en Liga. Avec douze apparitions, deux buts et une passe décisive, l’attaquant de 29 ans a montré qu’il restait capable d’apporter dans un championnat exigeant.

Lire aussi : Mercato : La liste secrète des cibles de Lorenzi dévoilée

‎Pourtant, le club andalou n’a pas souhaité prolonger l’aventure. Résultat : l’ancien joueur de Nice et de Saint-Étienne va retrouver la Commanderie. Sur le papier, l’OM récupère donc un élément sous contrat jusqu’en juin 2028. Dans les faits, son avenir demeure largement ouvert.

‎Maupay affiche sa sérénité avant les grandes décisions

‎Interrogé par le média anglais FourFourTwo, l’attaquant français a reconnu que la situation marseillaise était encore floue. « Je suis toujours sous contrat avec Marseille pour l’instant, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Ils viennent de changer de directeur sportif et un nouvel entraîneur devrait également être nommé », a-t-il expliqué.

À voir

ASSE : Le futur capitaine des Verts est déjà tout désigné

Lire aussi : Alerte rouge : L’OM suspendu à l’UEFA, l’inquiétude monte !

‎Loin de paraître inquiet, Maupay insiste surtout sur son état de forme actuel. « Une chose que je peux dire, c’est que je me sens vraiment bien après mon expérience à Séville. Je suis en forme, j’ai confiance en moi et j’ai toujours très, très, très envie de jouer », a-t-il confié. Un message qui ressemble autant à une déclaration d’intention qu’à un appel du pied pour de futurs prétendants.

‎L’Angleterre dans un coin de sa tête

‎S’il ne ferme aucune porte, Neal Maupay laisse entendre que la Premier League conserve une place particulière dans son parcours. « Je pense avoir tiré profit de mon expérience en France et à Séville, et c’est en Angleterre que je me sens vraiment au meilleur de moi. Ce pays et la culture anglaise me conviennent vraiment, alors qui sait ? Je serais plus qu’heureux d’y retourner », a-t-il déclaré.

‎Toutefois, l’attaquant n’écarte pas totalement une poursuite de l’aventure marseillaise. « Mais si je dois rester, Marseille est le plus grand club de France, alors on verra. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais quoi qu’il arrive, j’ai soif de nouvelles victoires », a-t-il ajouté. ‎D’un point de vue stratégique, son dossier illustre parfaitement le chantier estival de l’OM.

Lire la suite sur l’OM :

Ça bouge à l’OM : Genesio fait une première victime !

À voir

Mercato PSG : Campos prépare un deal record pour Barcola

Coup de théâtre à l’OM : Greenwood dit oui à Fenerbhaçe

Entre la nomination attendue d’un nouvel entraîneur et la reconstruction de l’effectif, le cas Maupay pourrait rapidement devenir un indicateur des ambitions marseillaises. Son retour de Séville ressemble aujourd’hui à celui d’une recrue inattendue, même si son séjour sur la Canebière pourrait finalement être de courte durée.