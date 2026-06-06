Mercato ASSE : Urgent ! Le vestiaire a choisi son coach

‎L’ASSE doit officialiser dans les prochains jours le nom de son entraîneur à compter de la prochaine saison. Alors que la direction affine sa réflexion pour désigner le prochain patron de la barre technique, le vestiaire semble avoir déjà fait son choix.

Mercato ASSE : ‎Philippe Montanier a la cote dans le vestiaire stéphanois

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‎À mesure que les semaines avancent, la bataille pour le poste d’entraîneur des Verts prend une tournure particulière. Plusieurs profils ont été étudiés par la direction, mais certains candidats bénéficient d’un avantage difficile à quantifier : l’adhésion du secteur sportif.

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‎Selon les révélations de Mohamed Toubache-Ter, Philippe Montanier disposerait d’un soutien conséquent en interne. « À Sainté, du côté du sportif : Montanier a de très très nombreux partisans », a-t-il affirmé lors d’un Space sur X. Une déclaration qui confirme que l’ancien entraîneur de Toulouse ne laisse pas indifférent au sein de l’organisation stéphanoise.

‎L’expérience comme argument majeur

‎À 61 ans, Philippe Montanier possède un parcours qui parle pour lui. Habitué aux environnements exigeants et aux objectifs élevés, il a déjà démontré sa capacité à reconstruire des équipes et à gérer la pression qui accompagne les grands clubs historiques du football français. Cette donnée est loin d’être anodine pour l’ASSE où il vient de passer près de ramener les Vers dans l’élite.

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La Ligue 2 est souvent présentée comme un championnat d’endurance où l’expérience du terrain compte parfois davantage que les concepts tactiques les plus modernes. Dans cette optique, le profil de Montanier répond à plusieurs critères recherchés par les dirigeants.

‎Une nouvelle orientation stratégique se dessine

‎Les indices observés ces derniers jours laissent penser que Saint-Étienne souhaite privilégier la sécurité et l’efficacité. Après une période de réflexion approfondie, le club semble davantage attiré par des entraîneurs connaissant parfaitement les réalités du football français. Cette orientation renforce naturellement la candidature de Montanier.

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Toutefois, le dossier n’est pas encore bouclé. D’autres prétendants restent étudiés et les discussions se poursuivent. Une chose est néanmoins certaine : rares sont aujourd’hui les candidats qui bénéficient d’un tel soutien au sein du secteur sportif stéphanois. Dans une décision aussi stratégique, cet appui pourrait peser lourd lorsque viendra l’heure du choix final.