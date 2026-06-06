Mercato PSG : C’est confirmé, un Portugais proche de signer

Les dirigeants du PSG négocient un deal XXL en Angleterre. Un phénomène portugais pourrait débarquer à Paris lors du mercato estival.

Mercato : Le PSG fonce sur un Portugais en Premier League

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Une folie à 92 millions d’euros pour un relégué : voilà le nouveau défi du PSG. Pour réaliser un incroyable triplé en Ligue des champions, Luis Enrique veut peaufiner son effectif. Sa priorité actuelle ? Un international portugais. Sur demande du coach espagnol, le directeur sportif Luis Campos traque Mateus Fernandes, le milieu de terrain de West Ham.

C’est un talent de 21 ans formé au Sporting et passé par Southampton. Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez ne l’a pas retenu pour le Mondial, mais cela n’altère en rien l’intérêt de Paris. Le journaliste britannique Ben Jacobs vient d’ailleurs de confirmer cette piste chaude.

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À en croire ce spécialiste de la Premier League, le champion de France prépare une offre concrète. Initialement, West Ham espérait récupérer environ 50 millions d’euros pour son joueur, auteur d’une saison remarquable malgré la relégation du club. Mais Paris fait face à une concurrence rude sur ce dossier. Arsenal observe la situation de très près. De son côté, Manchester United a déjà entamé des discussions préliminaires avec les dirigeants londoniens.

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Selon le média CaughtOffside, la simple apparition du Paris SG dans le dossier a poussé West Ham à faire grimper le prix de 50 à 92 millions d’euros. Cette flambée soudaine a refroidi les ardeurs de Manchester United. Bien que leur entraîneur Michael Carrick adore le profil du jeune Portugais, les Red Devils refusent de s’aligner sur un tel montant. Le dossier est désormais suspendu au bon vouloir du club français. Tout le monde attend de voir si Paris posera une offre officielle.