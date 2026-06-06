Mercato : L’OM contraint de sortir le chéquier pour une recrue phare

‎L’OM pensait avoir bouclé l’une des arrivées les plus importantes de son mercato d’été. Mais l’arrivée de Grégory Lorenzi pourrait finalement s’accompagner d’une dépense imprévue dans le bras de fer qui oppose Marseille à l’OGC Nice.

Mercato OM : ‎Une nomination stratégique qui soulève des interrogations

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‎À Marseille, la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif est loin d’être passée inaperçue. Réputé pour le travail accompli à Brest, le dirigeant incarne un profil recherché par les décideurs marseillais, désireux de structurer un projet sportif capable de retrouver de la stabilité.

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Cependant, ce recrutement ne s’inscrit pas dans un contexte classique. Lorenzi était annoncé du côté de l’OGC Nice avant son arrivée sur la Canebière. Cette situation particulière pourrait avoir des conséquences financières pour l’OM, qui pourrait être amené à indemniser le club azuréen afin de mettre définitivement fin à ce qui pourrait devenir un bras de fer avec le club niçois.‎

Une issue financière inévitable pour Marseille ?

‎Pour Pierre Ménès, l’affaire semble déjà écrite. Sur sa chaîne YouTube, le consultant estime que « ça va se finir avec l’OM qui va payer une indemnité à Nice, comme Jean-Pierre Rivère l’a fait savoir ». L’ancien journaliste considère que l’attractivité du projet marseillais a pesé lourd dans la décision de Lorenzi.

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« Lorenzi a peut-être dit oui trop vite à Nice. Il ne pensait peut-être pas avoir l’OM. Et puis l’OM est venu. Tu ne peux rien faire, le challenge de l’OM (…) c’est quand même plus excitant que celui de Nice », analyse-t-il. Une lecture qui illustre la force d’attraction que conserve Marseille malgré ses difficultés récentes.‎

Une reconstruction qui ne fait que commencer‎

Au-delà du simple cas Lorenzi, ceci expose la volonté de l’OM de remodeler en profondeur son organisation sportive. Dans les grands clubs européens, le choix du directeur sportif constitue souvent l’une des décisions les plus déterminantes d’un cycle de reconstruction. Pierre Ménès en a également profité pour évoquer le contexte interne marseillais.

« Chaque semaine, il y a un nouvel épisode tragi-comique à l’OM », a-t-il lancé avant d’ajouter : « On a l’impression qu’ils repoussent les limites du grotesque ». Il a également estimé que « tu n’as pas fini de t’apercevoir du mal que Medhi Benatia a fait à ce club en interne avec des méthodes de fonctionnement quand même extrêmement bizarres ».‎

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Quelles que soient les polémiques, l’OM semble prêt à assumer un coût supplémentaire pour attirer le dirigeant qu’il juge essentiel à son futur. Un signal fort qui démontre que la reconstruction marseillaise ne se limite pas au recrutement de joueurs, mais concerne également les fondations mêmes du club.