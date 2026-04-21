Mercato PSG : C’est confirmé, un talent mondial se rapproche

Les dirigeants du PSG seraient revenus à la charge pour un jeune prodige russe en vue du prochain mercato d’été. Et selon l’agent du joueur, un transfert à Paris serait une possibilité pour son protégé.

Mercato : Le PSG revient à la charge pour Aleksey Batrakov

Selon les informations des médias russes, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour Aleksey Batrakov. Ciblé sans succès à l’approche du mercato hivernal de 2026, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou continue d’être une cible pour le PSG. À seulement 20 ans, Batrakov est déjà perçu comme le meilleur joueur du championnat russe. Son profil technique, sa polyvalence et son efficacité redoutable lui valent déjà des comparaisons avec Khvicha Kvaratskhelia.

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Auteur de 17 buts et 11 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions, le jeune international russe attire tout logiquement l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG, le FC Porto et le Napoli. Interrogé par le journal local Championnat, l’agent du joueur, Vladimir Kuzmichev, a évoqué l’avenir de son poulain et un possible transfert au Paris Saint-Germain.

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« Il m’est difficile de dire si des représentants du PSG se rendront à Moscou. L’intérêt de plusieurs grands clubs n’est un secret pour personne. L’information circule régulièrement dans la presse. Nous pourrons être plus précis après une prise de contact directe avec le Lokomotiv. Nous pourrons alors nous prononcer avec plus ou moins de certitude. (…) Il a l’âge et la forme pour faire ce transfert. Si l’on parle du Paris Saint-Germain, et on sait qu’il n’y a pas de fumée sans feu, je pense que cette équipe correspond au style de Batrakov », a confié Kuzmichev.

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Le média russe indique la clause libératoire d’Aleksey Batrakov est une autre explication de toute cette attention : alors que sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros, un chèque de 16 millions d’euros suffit à le libérer de son contrat avec le club moscovite, qui court jusqu’en juin 2029. Après avoir surpris tout le monde en recrutant le gardien Matvey Safonov à l’été 2024, Luis Campos pourrait remettre ça dans quelques semaines.