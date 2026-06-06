ASSE : Le futur capitaine des Verts est déjà tout désigné

‎L’ASSE n’a pas encore officialisé l’identité de son prochain entraîneur, mais une certitude semble déjà émerger du côté des tribunes. À quelques semaines d’une saison décisive pour l’avenir de Saint-Etienne, un joueur s’impose avec une force rare dans l’esprit des supporters pour hériter du brassard de capitaine.

‎ASSE : Julien Le Cardinal, le choix du cœur et de la raison

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‎Alors que les Verts poursuivent leur réorganisation en vue du prochain exercice, le débat autour du futur capitaine anime déjà les discussions. Et sur ce sujet, les supporters semblent parler d’une seule voix. Un sondage réalisé par But! a mis en lumière une tendance particulièrement marquée : Julien Le Cardinal recueille une adhésion massive auprès du public stéphanois.

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‎Le défenseur devance très largement ses concurrents. Gautier Larsonneur, Maxime Bernauer et Irvin Cardona apparaissent loin derrière dans les préférences des fans. Un tel écart traduit davantage qu’une simple popularité. Il révèle la confiance accordée à un joueur qui a rapidement trouvé sa place dans l’environnement exigeant du Chaudron.

‎Un leadership construit sur les actes

‎Depuis son arrivée, Julien Le Cardinal s’est distingué par son investissement et sa régularité. Dans les périodes délicates, le défenseur a souvent affiché une attitude exemplaire, sans chercher la lumière. Une qualité particulièrement appréciée dans un club où le caractère compte parfois autant que les performances.

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‎Cette reconnaissance populaire repose aussi sur son expérience. Dans un effectif appelé à évoluer durant le mercato estival, les supporters recherchent une figure capable d’apporter des repères solides. Le Cardinal incarne justement ce profil de joueur respecté, capable de fédérer un groupe sans multiplier les déclarations spectaculaires.

‎Un brassard stratégique pour la reconstruction des Verts

‎La saison à venir représente un tournant majeur pour Saint-Étienne. Entre l’arrivée d’un nouvel entraîneur et les possibles mouvements de l’effectif, le choix du capitaine prendra une dimension particulière. Le porteur du brassard devra être un relais crédible entre le vestiaire et le staff technique. ‎C’est précisément pour cette raison que le nom de Julien Le Cardinal revient avec insistance.

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Son profil correspond aux besoins actuels de Saint-Etienne : stabilité, expérience et exemplarité. Bien entendu, la décision finale appartiendra au futur entraîneur. Toutefois, rarement un candidat aura bénéficié d’un soutien aussi net avant même la reprise. ‎Dans l’esprit des supporters stéphanois, le verdict semble déjà rendu. Si la hiérarchie du vestiaire suit la tendance observée ces dernières semaines, Julien Le Cardinal pourrait rapidement devenir l’un des principaux visages de l’ASSE version 2026-2027.