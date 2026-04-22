Mercato ASSE : Alerte, un Vert lâche un indice sur son futur

Un attaquant décisif de l’ASSE a lâché un indice sur son avenir, à un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato d’été.

ASSE : Montanier encense le buteur Zuriko Davitashvili

À trois journées de la fin de la saison régulière, l’ASSE est en passe de retrouver la Ligue 1. Elle est deuxième au classement et possède ses cartes en main pour la montée directe. La décision de Zuriko Davitashvili sur le terrain est attendue par Philippe Montanier, dans le dernier virage du sprint final de la course vers l’élite.

Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 27 matchs de championnat, il est le meilleur buteur de l’équipe stéphanoise cette saison. « Zuriko est un très bon attaquant […], qui a surtout une super mentalité. Il est toujours très impliqué offensivement et défensivement […] », a apprécié l’entraineur des Verts, la semaine dernière.

Davitashvili se projette avec Saint-Etienne : « La saison prochaine sera encore meilleure »

Dans l’attente du verdict de la saison, l’ailier international géorgien (54 sélections) ne cache pas son impatience de retrouver la Ligue 1. Il se projette même déjà avec l’AS Saint-Etienne vers la saison 2026-2027.

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« Je suis arrivé en France (fin août 2022), à chaque fois, j’ai progressé dans mon nombre de buts et passes décisives », a-t-il souligné dans le journal Le Progrès, avant d’annoncer la couleur sur son futur : « J’espère que la saison prochaine sera encore meilleure ».

Cette annonce est une surprise, car l’attaquant de 25 ans avait tenté de quitter l’ASSE l’été dernier. Il avait fait le forcing pour rejoindre un autre club, mais Kilmer Sports Ventures (KSV) lui avait fermé la porte de sortie.

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Recruté à 6 millions d’euros en juillet 2024, Zuriko Davitashvili s’est lié au club stéphanois jusqu’en juin 2028. Selon Transfermakrt, il est évalué à 10 millions d’euros, alors qu’il était valorisé à 2 millions d’euros, lors de son transfert de Bordeaux. Sa valeur sur le marché des transferts est donc en hausse depuis son arrivée dans le Forez.