‎Alerte Mercato ASSE : C’est bouclé pour un crack, officialisation imminente

L’ASSE tient son futur joyau avant même l’ouverture du mercato estival. En coulisses, tout est prêt pour l’arrivée de David Mimbang, symbole d’un projet qui regarde déjà plus loin que demain.

‎Mercato ASSE : David Mimbang sera stéphanois

‎L’arrivée imminente de David Mimbang n’a rien d’un simple mouvement de mercato. À seulement 17 ans, le milieu camerounais incarne une logique d’anticipation devenue centrale dans le projet stéphanois. Le joueur est attendu en France dès ce dimanche soir, preuve que le dossier est déjà bien avancé en interne, selon Peuple-Vert.

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‎Ce transfert, préparé depuis plusieurs mois, confirme une tendance claire : l’ASSE ne subit plus le marché, elle le devance. En sécurisant un profil aussi jeune, le club se positionne dans une logique patrimoniale, où chaque talent est pensé comme un investissement sportif et économique.

‎Mimbang, profil moderne et promesse technique

‎Formé au sein de l’EFBC, vivier reconnu du football africain, Mimbang coche toutes les cases du milieu moderne. Polyvalent, capable d’évoluer dans plusieurs registres, il séduit par sa lecture du jeu et son volume impressionnant.‎ Son parcours international avec les U20 du Cameroun renforce sa crédibilité.

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Dans un football où la précocité est devenue un indicateur de potentiel, il s’inscrit dans la lignée de profils capables d’exploser rapidement, à condition d’être bien encadrés. ‎À Saint-Étienne, aucune précipitation. Le plan est clair : Mimbang débutera avec la réserve avant de goûter progressivement aux exigences du groupe pro dirigé par Philippe Montanier.

‎Une stratégie assumée pour reconstruire

‎Ce recrutement n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une vision globale où l’ASSE cherche à redevenir une terre de développement. Miser sur la jeunesse, c’est accepter le temps long, mais aussi viser des retours sportifs et financiers significatifs. ‎

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