Mercato PSG : Un ailier redoutable arrive

Le PSG dégote un ailier en Espagne pour renforcer sa ligne offensive. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Un Lion de l’Atlas attendu à Paris ?

La direction du PSG chasse un nouveau talent pour renforcer ses ailes. Selon les dernières indiscrétions d’Africa Foot, le club de la capitale cible désormais l’international marocain Abde Ezzalzouli pour le prochain mercato estival.

Paris cherche du sang neuf. Ce joueur de 24 ans figure en bonne place sur la liste des recruteurs parisiens. Au Betis Séville, l’ailier vit une saison pleine. Ses statistiques impressionnent : il affiche déjà 12 buts et 12 passes décisives en 37 rencontres. Avec 35 sélections sous le maillot du Maroc, la pression des grands rendez-vous ne l’effraie pas.

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Le Lion de l’Atlas peut faire le job à Paris. Le coach parisien, Luis Enrique aurait donné son OK pour son arrivée cet été. Mais déloger Abde Ezzalzouli s’annonce toutefois complexe. Engagé avec le club andalou jusqu’en juin 2029, le joueur dispose d’un contrat de longue durée. Sur Transfertmarkt, le Marocain est estimé à 30 millions d’euros.

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Le Betis compte sur lui. Il ne le cédera pas sans une offre conséquente. Les dirigeants espagnols pourront négocier si une proposition d’au moins 50 millions d’euros tombe. Quant à la direction parisienne, elle reste aux aguets, portée par sa volonté de rajeunir l’effectif et de diversifier ses profils d’attaque. L’intérêt est réel. Les prochaines semaines diront si Paris passe à l’action concrète.