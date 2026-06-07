Mercato : Un coach estampillé Ligue 2 arrive au FC Nantes !

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour sa saison 2026-2027 en Ligue 2, le FC Nantes pourrait voir débarquer un technicien qui connaît bien la division inférieure. Explications.

Mercato : Laurent Batlles, futur coach du FC Nantes ?

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Après le départ de Vahid Halilhodzic, le FC Nantes espère trouver rapidement son nouveau coach. Un portrait-robot aurait même été dressé. Ce dernier doit connaître parfaitement le championnat de la Ligue 2. En plus de cela, il doit avoir déjà réussi des remontées en Ligue 1, un profil qui se fait rare aujourd’hui.

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Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, comme Christophe Pelissier (libre depuis son départ d’Auxerre), Olivier Pantaloni… ou encore Philippe Montanier. Un poste que l’actuel coach des Verts (en fin contrat le 30 juin) aurait refusé. Si Waldemar Kita peine à trouver « son coach idéal », cela n’empêcherait pas certains entraîneurs de proposer leurs services.

Entraîneur de l’ASSE (2022-2023), Laurent Batlles a l’avantage de très bien connaître la Ligue 2. Si son bilan a été mitigé avec l’ASSE, il a parfaitement réussi sa saison 2020/2021 avec l’ES Troyes, en terminant champion avec 77 points. Intéressé par le projet nantais, il a ainsi sondé le club nantais selon les informations d’Emmanuel Merceron.

Mais selon le même journaliste, le FC Nantes n’aurait pas donné suite, tout comme pour David Guion. Depuis son départ de Clermont en avril 2025, Laurent Batlles est libre de tout contrat. Dans les colonnes d’Ouest-France, il indiquait d’ailleurs la complexité du championnat de Ligue 2.

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« Le problème de ce championnat, c’est que ce n’est pas un championnat normal. En Ligue 1, quand vous mettez les moyens, vous êtes la plupart du temps en haut. En Ligue 2, il faut convaincre les joueurs de venir y jouer. C’est difficile de recruter ou de garder des joueurs, parce que tout le monde a l’ambition de jouer au plus haut niveau », répondait Laurent Batlles, qui annonçait d’ailleurs être à la recherche d’un nouveau projet.

« Je recherche un projet, comme tout entraîneur qui a été licencié. Pour autant, je me rends compte que ce n’est pas si facile : d’abord parce qu’il n’y a pas beaucoup de postes, ensuite parce qu’avec le contexte financier actuel, les clubs hésitent à se séparer des entraîneurs en place », a-t-il ajouté.

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Il semble cependant désormais presque être acté que son avenir ne s’écrira pas du côté du FC Nantes.