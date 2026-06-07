Mercato PSG : Une double bombe tombe sur l’avenir de Dembélé

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, une double information cruciale est tombée à propos de l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG. Entre le chaud et le froid.

Mercato : Al-Hilal fait une offre dingue au PSG pour Ousmane Dembélé

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Alors que son dossier de prolongation en longueur, Ousmane Dembélé pourrait quitter le PSG cet été pour prendre la direction de la Saudi Pro League, où Al-Hilal serait prêt à tout pour l’enrôler. En effet, selon les informations relayées par le média saoudien Arriyadiyah, le club basé à Riyad a envoyé une offre officielle au Paris Saint-Germain pour s’attacher les services du Ballon d’Or 2025.

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À 29 ans et avec deux ans de contrat avec le club de la capitale, Ousmane Dembélé a toujours clamé qu’il évoluera au Paris SG la saison prochaine. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos doivent maintenant répondre à l’offre d’Al-Hilal pour déterminer de quoi sera fait l’avenir du Champion du Monde 2018.

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Si ses pépins physiques restent un sujet de préoccupation majeure, la tendance n’est pas plutôt à un départ de Dembélé. L’international français pourrait rallonger son aventure chez les Rouge et Bleu.

Ousmane Dembélé proche d’une prolongation à Paris

Une information cruciale est tombée à propos de l’avenir d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Selon les informations de PSG Inside Actus, les négociations autour de la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé au PSG avanceraient de façon très positive.

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Le portail spécialisé assure que les positions des dirigeants parisiens et des représentants du natif de Vernon se rapprocheraient, si bien qu’un accord contractuel et salarial serait sur le point d’être finalisé.

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Quelques détails relatifs aux primes et aux clauses contractuelles resteraient néanmoins à être trouvés. Affaire à suivre…