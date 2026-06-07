Mercato : Incroyable ! L’OM vise un défenseur à 35M€

‎L’OM continue de scruter le mercato avec ambition malgré un contexte économique délicat. Le club marseillais surveille de près Evan Ndicka, un défenseur estimé à 35 millions d’euros dont le profil séduit plusieurs grandes écuries européennes.

‎Mercato OM : Une cible prestigieuse pour renforcer l’arrière-garde

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‎À Marseille, les réflexions sur le prochain mercato ne s’arrêtent pas aux contraintes budgétaires. La direction olympienne étudie plusieurs profils capables d’apporter de la solidité à une défense qui a parfois manqué de régularité cette saison. ‎Dans cette optique, le nom d’Evan Ndicka revient avec insistance.

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Selon les informations de Tuttomercatoweb, le défenseur de la Roma figure parmi les joueurs suivis par l’OM. À 26 ans, l’ancien joueur d’Auxerre possède une solide expérience du très haut niveau et conserve une belle marge de progression.

🚨 #ASRoma Tottenham, Inter and Marseille are monitoring Roma defender Evan Ndicka.



🔥 The 26‑year‑old Ivorian made 31 Serie A appearances last season, scoring 3 goals.



👀 The Champions League factor could persuade him to stay at Roma. https://t.co/TZSUNxuKSW pic.twitter.com/F0w646cPDG — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 6, 2026

‎Un dossier qui s’annonce particulièrement complexe

‎Si l’intérêt marseillais existe, la concrétisation du dossier paraît beaucoup plus délicate. La Roma n’a aucune intention de brader un joueur sous contrat jusqu’en 2028 et valorisé à environ 35 millions d’euros. ‎La concurrence complique également la situation. L’Inter Milan et Tottenham surveilleraient eux aussi l’international ivoirien.

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Lorsque plusieurs clubs de cette dimension se positionnent sur un même joueur, les enchères ont tendance à grimper rapidement, un scénario rarement favorable aux finances marseillaises.

Un mercato entre ambition sportive et réalité économique

‎L’OM espère d’abord générer des recettes importantes grâce à certaines ventes avant de passer à l’action sur le marché. Le dossier Mason Greenwood pourrait notamment constituer un levier financier important pour les dirigeants phocéens. ‎D’un point de vue stratégique, suivre un joueur comme Ndicka n’est pas anodin.

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Son profil correspond parfaitement aux besoins d’une équipe souhaitant retrouver une assise défensive solide. Toutefois, investir 35 millions d’euros représenterait un effort considérable pour Marseille. Il est donc plus probable que Grégory Lorenzi conserve cette piste en toile de fond tout en explorant des alternatives plus accessibles.