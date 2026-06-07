INFO Mercato : Le Paris SG tourne la page Lucas Chevalier !

Auteur d’une saison décevante, Lucas Chevalier n’a plus sa place au PSG. Luis Campos a déjà trouvé un nouveau jeune gardien, Alessandro Longoni, et des clubs s’activent déjà pour l’ancien Lillois.

Mercato : C’est terminé entre Lucas Chevalier et le PSG

La suite après cette publicité

L’été dernier, le PSG a surpris tout le monde en se séparant du meilleur gardien du monde : Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a rejoint Manchester City et a été remplacé par Lucas Chevalier. L’ancien gardien du LOSC est arrivé avec de grandes attentes auxquelles il n’a pas répondu. L’international français a réalisé une saison très décevante et a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un terrible verdict tombe pour Lucas Chevalier

Plus en odeur de sainteté au PSG, Lucas Chevalier pourrait déjà quitter le club cet été, seulement un an après son arrivée. Le gardien de but français a plusieurs opportunités pour son avenir.Lucas Chevalier peut se faire prêter afin de récupérer du temps de jeu et se relancer, ou bien faire une croix sur son aventure au Paris Saint-Germain et être vendu directement.

À voir

Mercato PSG : Une double bombe tombe sur l’avenir de Dembélé

De son côté, le club de la capitale française semble avoir fait son choix concernant le poste de gardien de but et Lucas Chevalier ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. Surtout que le Paris SG serait très bien avancé sur le recrutement d’Alessandro Longoni, qui devrait rejoindre le club parisien cet été. Quant à Chevalier, il pourrait rapidement rebondir.

Trois clubs à la lutte pour Lucas Chevalier

Recruté l’année dernière pour devenir le gardien numéro 1 à la place de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a pas vraiment réussi à répondre aux attentes et il a fini par perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Le gardien français pourrait finir par choisir une autre option cet été et faire ses valises pour tenter de se relancer ailleurs.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG annonce sa décision pour Lucas Chevalier !

En tout cas, trois clubs sont intéressés par lui. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2030, Lucas Chevalier est estimé à 25 millions d’euros à l’heure actuelle. Pour le moment, trois clubs de Premier League se penchent sur son cas visiblement puisque Média Foot révèle l’intérêt d’Aston Villa, de Newcastle mais aussi de Tottenham, qui a réussi à sauver sa place en championnat avec son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Lucas Chevalier a choisi son futur club

À voir

Mercato : C’est officiel, un milieu offensif débarque à l’OM

Mercato : La tendance se précise pour Lucas Chevalier !

De son côté, Newcastle United a déjà trouvé son profil idéal puisqu’un accord avec le Stade de Reims a été trouvé pour 28 millions d’euros pour le transfert d’Ewen Jaouen. Reste à savoir si le dossier de Lucas Chevalier va évoluer. Affaire à suivre…