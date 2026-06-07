Mercato ASSE : Un géant européen veut Zuriko Davitashvili

Zuriko Davitashvili a très certainement bouclé son aventure à l’ASSE. À l’occasion de ce mercato estival, il devrait rejoindre un géant européen décidé à l’enrôler et qui multiplie présentement les tractations avec la direction stéphanoise.

Mercato ASSE : ça bouge fort pour Zuriko Davitashvili

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Les 16 buts inscrits par Zuriko Davitashvili sous le maillot de l’AS Saint-Étienne cette saison font de l’effet à plusieurs clubs européens. Outre le Stade Rennais qui s’est positionné pour l’engager, d’autres formations s’intéressent à ses services. Le Géorgien est même déjà bien proche d’une destination puisque le Benfica Lisbonne semble avoir pris de vitesse la concurrence.

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D’après des sources portugaises, Benfica négocie présentement avec l’AS Saint-Étienne un transfert estimé à 12 millions d’euros, montant exigé par les Verts pour un transfert du natif de Tbilissi. Le joueur, auteur de 5 passes décisives cette saison, est sous contrat jusqu’en juin 2028, ce qui place le club stéphanois dans de bonnes conditions pour imposer sa décision sur ce dossier.

ASSE : Vendre pour recruter

Il faut noter que l’intérêt de Benfica pour l’ailier gauche ne date pas de cette fin de saison. Déjà au mercato hivernal, son nom revenait régulièrement dans l’actualité de Zuriko, qui ne pouvait être vendu par l’ASSE, décidée à s’appuyer sur lui pour obtenir le retour manqué de peu en Ligue 1.

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Les prochains jours permettront d’en savoir davantage sur l’issue du dossier. En cas de transfert du joueur, la direction stéphanoise devrait réinvestir les fonds dans le recrutement de son remplaçant.