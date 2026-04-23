ASSE : Un grand retour officialisé par le club, mais …

Victime d’une blessure au genou, un jeune joueur de l’ASSE est de retour à l’Etrat. Il entame sa rééducation, mais sa saison est d’ores été déjà terminée.

ASSE : Nadir El Jamali de retour, mais pour la rééducation

Blessé au genou en février dernier, Nadir El-Jamali, jeune joueur formé à l’ASSE, a subi une légère intervention chirurgicale. Après quelques semaines de convalescence, il est revenu au centre sportif Robert-Herbin. Annoncé par Philippe Montanier, la semaine dernière, le retour du milieu offensif est effectif.

Le club stéphanois a confirmé son retour au centre d’entraînement ce jeudi, sur son compte X. Il a entamé sa rééducation, assistée par les kinésithérapeutes du club. Le joueur de 19 ans a désormais une longue période de réathlétisation devant lui. Elle devrait lui permettre de se préparer pour la saison prochaine. En effet, il ne rejouera évidemment plus cette saison.

Montanier a une pensée pour El Jamali

Avant le match perdu contre le SC Bastia (2-0), l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne avait envoyé un message de soutien au jeune joueur. « Une pensée pour Nadir El-Jamali, dont l’anniversaire tombe ce vendredi (17 mars). Il revient nous voir la semaine prochaine. On est en contact permanent avec lui, le kiné etc… Ça évolue bien, mais il est content aussi de revoir ses copains la semaine prochaine », avait déclaré Phlippe Montanier la semaine dernière.

La pépite de Saint-Etienne était dans la rotation de Horneland

Avant sa blessure, le milieu de terrain était dans la rotation d’Eirik Horneland, l’ex-coach des Verts. Il avait pris part à 14 matchs en Ligue 2, dont 5 comme titulaire. En revanche, il a fait seulement une brève apparition dans le groupe du nouvel entraîneur, début février.

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Le natif de Paris avait aussi joué 2 matchs en coupe de France. Il avait même inscrit 2 buts contre Ecotay Moingt, au 4e tour des éliminatoires. Par ailleurs, l’ASSE a également perdu Pau Eymard (18 ans) sur une blessure. Il a été victime d’une fracture au tibia avec l’équipe Réserve, dimanche dernier.