Mercato FC Nantes : C’est fait, deux cracks débarquent à Nantes  

Deux milieux de terrain sont en route pour le FC Nantes. Ce sont des renforts de poids pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Deux renforts attendus à Nantes

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Le FC Nantes sourit enfin. Alors que la Beaujoire broie du noir depuis la relégation, deux visages familiers viennent éclairer l’horizon des Canaris. Alban Lafont prépare ses valises ? Peu importe. Malang Gomes et Lamine Diack, eux, reviennent au bercail. Ils seront prêts dès la reprise du championnat.

Les supporters s’inquiétaient du flou entourant le futur coach et l’effectif. L’insider Emmanuel Merceron apporte heureusement une certitude : les deux milieux de terrain intègrent la préparation estivale. Ils veulent rester. Contrairement à d’autres cadres sur le départ, ces deux joueurs s’engagent pleinement avec Nantes.

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À trois semaines de la reprise des entraînements à la Jonelière, ces renforts rassurent le club. La Ligue 2 exige du muscle et de l’expérience ; ils en ont. Ce sont deux cracks à zéro euro pour les Kita. C’est une excellente affaire économique. Descendre d’un échelon vide les caisses, mais le retour de Gomes et Diack ne coûte rien.

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Les dirigeants nantais récupèrent ainsi deux éléments compétitifs sans verser la moindre indemnité de transfert. C’est un avantage immense. Dans un marché des transferts qui s’annonce très agité, disposer de joueurs opérationnels et adaptés à l’environnement facilite la reconstruction.