Ça chauffe à l’OM : L’AS Rome devancée pour Greenwood ?

L’OM subit plusieurs assauts pour Mason Greenwood. Si l’AS Rome semblait en pole position pour sa signature, un autre prétendants entre dans la danse. L’Atlético Madrid joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : L’Atlético Madrid bouscule l’AS Rome pour Greenwood

La suite après cette publicité

45 matchs pour 26 buts et 11 passes décisives. Tel est le bilan de Mason Greenwood cette saison avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais a terminé, pour la deuxième fois de suite, meilleur buteur du club. Il espère poursuivre son aventure marseillaise en dépit d’une absence en Ligue des champions.

Son souhait ne devait pas se réaliser en raison des difficultés économiques de l’OM. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a même ouvert la porte à son départ à condition de recevoir une belle offre. Ce discours a rapidement alerté ses nombreux prétendants. La Juventus, le Borussia Dortmund, Fenerbahçe ou encore l’AS Rome sont sur ses traces.

À voir

Mercato PSG : Vitinha humilie publiquement Florentin Pérez

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Un échange XXL pour Greenwood !

Le club romain est chaud bouillant sur le dossier. Les Giallorossi seraient prêts à mettre jusqu’à 40 millions d’euros, plus un joueur, pour son transfert. Les négociations sont ouvertes, mais aucune avancée significative n’a eu lieu ces derniers jours. Ce qui laisse une chance à un redoutable concurrent, l’Atlético Madrid, de se manifester.

Une solution trouvée pour financer son transfert

Fichajes assure que Diego Simeone apprécie fortement le profil de Mason Greenwood. L’entraîneur des Colchoneros verraient en li profil idéal pour étoffer son attaque cet été. Surtout que Antoine Griezmann s’en est allé. L’Atlético Madrid devra donc surenchérir en vue de conclure cette opération.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Urgent ! Greenwood a choisi son futur club

Mercato OM : La Roma a un plan de rêve pour Greenwood

À voir

Mercato ASSE : Une bonne nouvelle pour Stassin et Sainté

Sur ce point, les Madrilènes ont un plan en tête. Ils ambitionnent d’utiliser la vente lucrative de Julian Alvarez pour financer le transfert de Mason Greenwood. Pour rappel, l’Atlético Madrid attendrait un chèque de plus de 150 millions d’euros pour son buteur attaquant.