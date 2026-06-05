Mercato OL :Le nouvel Endrick arrive à Lyon après le Mondial

A la recherche d’un attaquant à la place d’Endrick, l’OL a mis la main sur un ancien buteur de la Ligue 1. Son club serait disposé à le prêter, mais …

Mercato : La Juve prête à céder Jonathan David à l’OL

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Dans le viseur de l’OL, pour occuper la place laissée par Endrick, Jonathan David se rapproche de Lyon. La Juventus serait disposée à le prêter, selon les informations en provenance d’Italie. D’après le journal La Stampa, la Juventus est favorable à des négociations avec le club rhodanien sur la question de l’énorme salaire de l’avant-centre.

En effet, le club turinois enclin à céder son joueur sous la forme d’un prêt, avec une prise en charge partielle de son salaire, à en croire Fabio Riva, journaliste du quotidien italien.

Le gros salaire de David, un obstacle pour Lyon

Sur le principe, il n’y a pas de souci pour l’Olympique Lyonnais. Mais plus concrètement, cela s’annonce compliqué pour le club rhodanien. Jonathan David touche un énorme salaire estimé à 11 millions d’euros par an, soit un peu plus de 900 000 euros mensuels.

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De plus, la Juve ne semble pas disposer à prendre en charge la moitié de ce revenu, à en croire la source. Pour rappel, seul Corentin Tolisso touche 450 000 euros par mois, dans l’effectif de Lyon.

Soumis à un encadrement de sa masse salariale, l’OL et ne peut pas s’aligner sur l’énorme salaire de l’international Canadien (76 sélections, 39 buts). Paulo Fonseca, ancien coach de Jonathan David au LOSC, pousse certes pour son arrivée à Lyon, mais Michele Kang ne fera pas de folie comme John Texor, pour lui faire plaisir.

Le dossier repoussé après le Mondial

Le dossier du joueur en difficulté à la Juventus n’est cependant pas clos. Il reste sur la table et pourrait se décanter après la Coupe du monde 2026, compétition à laquelle l’ancien Lillois prendra part du 11 juin au 19 juillet.

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Pour rappel, le Canadien de 26 ans a rejoint La Vieille Dame, librement, en provenance de Lille en juillet 2025. Il est valorisé à 30 millions d’euros sur le marché des transferts par Transfermarkt.