PSG Mercato : Luis Campos dégote un coup génial en défense !

Pour pallier les insuffisances en défense, le PSG accélère sur la piste menant à un évoluant en division 2 espagnole. Une belle trouvaille de Luis Campos, reconnu pour son talent de dénicheur de talents prometteurs.

Mercato : Jorge Mendes tente d’installer l’un de ses poulains au PSG

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Déjà bien installé dans le vestiaire du PSG, où il gère les intérêts de nombreux joueurs, Jorge Mendes tente de placer l’un de ses poulains. En effet, le célèbre agent portugais est déjà à la manœuvre pour tenter de répondre aux besoins de Luis Enrique et Luis Campos. Pour cela, le patron de Gestifute tente de placer l’un de ses protégés, notamment en défense.

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En doublure de Nuno Mendes, au poste de latéral gauche, le profil de Jorge Salinas répond parfaitement aux critères de l’entraîneur espagnol. Financièrement, le PSG pourrait boucler le deal en levant simplement la clause libératoire du joueur de 19 ans fixée à 16 millions d’euros.

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Et d’après les informations du journal AS, Luis Campos serait tenté par le recrutement de Jorge Salinas, lié au Racing de Santander jusqu’en 2029. Pour renforcer l’effectif de Luis Enrique au poste de latéral gauche, le conseiller sportif du PSG verrait d’un bon oeil l’arrivée de l’international espoir espagnol pour la saison prochaine. Mais Paris n’est pas seul sur cette piste.

Jorge Salinas a la côte sur le marché

Après le quotidien madrilène AS, le journal portugais O Jogo confirme que Luis Campos tenterait actuellement de recruter Jorge Salinas du côté du Racing de Santander pour faire souffler Nuno Mendes de temps en temps la saison prochaine. Alors que Lucas Hernandez pourrait quitter le club cet été, le Paris SG miserait sur le jeune espagnol pour renforcer la défense de Luis Enrique la saison prochaine.

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Considéré comme un défenseur à fort potentiel, le natif de Santander représenterait ainsi une belle opportunité d’offrir une doublure de qualité à Nuno Mendes à l’avenir. Jorge Salinas, qui est représenté par Jorge Mendes serait aussi sur les tablettes d’autres grands clubs européens comme le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Newcastle United, le FC Porto, le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort et le FC Bologne pour le prochain mercato estival.

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Doté d’une clause libératoire fixée à 16 millions d’euros, le défenseur du Racing de Santader a réalisé 7 passes décisives cette saison en 34 matches de deuxième division espagnole. Évalué comme un futur crack par les observateurs, Jorge Salinas pourrait être l’une des premières recrues d’été du Paris Saint-Germain.

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