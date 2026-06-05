Mercato ASSE : Une bonne nouvelle pour Stassin et Sainté

Annoncé sur le départ de l’ASSE, Lucas Stassin est en tête du classement des joueurs de Ligue 2 les mieux valorisés sur le marché. Un excellente nouvelle pour lui et le club.

ASSE – Stassin est le joueur le mieux valorisé de Ligue 2

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Resté en Ligue 2 cette saison, l’ASSE pourrait voir Lucas Stassin partir cet été. Il est très convoité, notamment à l’étranger. Depuis le mercato d’hiver, il est sur les tablettes de Sunderland AFC en Premier League et de la Lazio Rome en Serie A. son profil plaît également à des clubs en Ligue 1; dont le Stade Rennais.

Retenu à Saint-Etienne contre son gré, la saison dernière, l’attaquant de 21 ans ne sera plus bloqué cet été, en raison du maintien en Ligue 2. Toutefois, la direction de Kilmer Sports Ventures (KSV) ne le bradera pas non plus.

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Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 31 matchs disputés en Ligue 2 cette saison, il est parmi les joueurs décisifs du championnat. De plus, le numéro 9 des Verts est désormais un international Belge. Il a validé sa première cape en mars dernier avec la sélection de Rudi Garcia.

Et ce n’est pas tout ! Selon l’Observatoire du Football CIES, Lucas Stassin est le joueur dont la valeur marchande est la plus élevée de Ligue 2. Elle est estimée entre 15 et 18 millions d’euros. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui pourrait s’appuyer sur cette donne pour faire monter les enchères.

Acheté à 10 millions d’euros au KVC Westerlo en Belgique, fin août 2024, le jeune avant-centre était valorisé à seulement 3 millions d’euros avant son arrivée dans le Forez. Son statut a donc changé sous le maillot des Verts, avec une cote en hausse.

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Les prétendants de Lucas Stassin sont donc prévenus. KSV devrait s’aligner sur l’estimation du média spécialisé pour le prix de sa pépite.