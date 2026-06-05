Mercato PSG : Vitinha humilie publiquement Florentin Pérez

En pleine campagne présidentielle au Real Madrid, Florentino Pérez a annoncé une offre à 150M€ pour une star de Ligue des Champions et tous les regards sont rivés sur Vitinha. Mais le milieu de terrain du PSG ne semble pas du tout intéressé.

Mercato PSG : Florentino Pérez prêt à tout pour Vitinha ?

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En pleine campagne pour être réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a annoncé son intention de signer un « Galactique » pour le club de la capitale espagnole et pour lequel il enverra une offre de 150 millions d’euros mardi prochain.

Rapidement, son interlocuteur sur Horizonte l’a sondé sur les pistes Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olise ou encore Jéremy Doku, mais l’homme d’affaires de 79 ans a répondu par la négative. Qui est alors ce joueur qui fait rêver tant Florentino Pérez ? Selon la journaliste Arancha Rodriguez qui suit de près l’actualité du Real Madrid, il s’agit de Joao Neves.

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« Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions », a-t-il lancé en soulignant que ce serait la recrue la plus chère de l’histoire du club.

Il a donné quelques indices : « en fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaka. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaka… Ce joueur fait partie de cette catégorie. Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur.

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Suite à cette sortie médiatique, les regards se sont rapidement tournés vers le PSG, où de jeunes stars garnissent l’effectif. Selon certaines rumeurs, Joao Neves ou Vitinha serait visé par Florentino Perez. Cependant, arracher l’un des deux internationaux portugais au Paris Saint-Germain ne sera pas une mince affaire. D’ailleurs, Vitinha a personnellement annoncé la couleur pour son avenir.

Vitinha : « Allez-vous rester au PSG la saison prochaine ? Oui, absolument »

Alors que la sortie médiatique de Florentino Pérez enflamme la toile, Vitinha a fait une importante mise au point sur son avenir au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le milieu de terrain de 26 ans a publiquement déclaré sa flamme au club de la capitale française. Il assure même qu’il va rester au Paris SG la saison prochaine.

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« Allez-vous rester au PSG la saison prochaine ? Oui, absolument », a confié Vitinha au micro du média O Jogo, avant d’évoquer le triplé en Ligue des Champions avec le PSG après avoir réalisé le doublé cette saison.

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« Mais oui, bien sûr, nous avons la responsabilité de défendre notre deuxième titre, comme nous l’avons fait cette année et remporté », a-t-il ajouté. Voilà qui est dit !