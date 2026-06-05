Mercato OM : Après Beye, Genesio reçoit une mission capitale

Le limogeage d’Habib Beye est inéluctable. La direction de l’OM va entamer un nouveau cycle avec Bruno Genesio. Elle lui a déjà fixé un objectif clair pour la saison à venir.

Mercato : L’OM mise gros sur Bruno Genesio

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Le divorce entre Habib Beye et l’Olympique de Marseille est désormais certain. L’entraîneur sénéglais va quitter le banc phocéen après une fin de saison cauchemardesque. La qualification in extremis en Ligue Europa demeure une maigre consolation pour un club emblématique comme l’OM.

Les nouveaux dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont d’ores et déjà enclenché le processus de résiliation de son bail. Ils ont déjà choisi son remplaçant. Bruno Genesio est attendu à Marseille. L’entraîneur de 59 ans, récemment libéré par le LOSC, était la priorité absolue du board marseillais.

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Les négociations, menées tambour battant, ont abouti à un accord sur un bail de deux ans. L’arrivée imminente de Bruno Genesio à l’OM une ambition claire et impérative. Il devra ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des champions dès la saison prochaine, indique RMC Sport. Les Phocéens comptent vite retrouver les sommets.

Plusieurs sollicitations déclinées

Cette mission est de taille, surtout quand on connait l’ambiance électrique de l’OM. Mais elle reste en phase avec les récentes performances de Bruno Genesio. Ce dernier a su conduire Lille cette saison le LOSC à une brillante qualification en C1.

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Son travail remarquable a attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers. Des sollicitations déclinée par le principal intéressé. L’ancien coach lyonnais a privilégié le projet OM. Car il souhaitait poursuivre sa carrière en France pour des « raisons personnelles », indique la source.