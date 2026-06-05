Mercato FC Nantes : C’est fait, un gros transfert est bouclé à Nantes

Le divorce est scellé. Le gardien de but du FC Nantes, Anthony Lopes plie ses bagages et va rejoindre un club de Ligue 1.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes quitte Nantes !

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Anthony Lopes va poursuivre son aventure ailleurs. C’est désormais officiel ou presque, le gardien de 35 ans va s’engager avec le SCO d’Angers, où sa visite médicale s’est déroulée avec succès ce jeudi.

Le FC Nantes perd donc son portier titulaire. Après une saison éprouvante chez les Canaris, conclue par une triste relégation en Ligue 2, le Portugais rebondit immédiatement. Il s’offre ainsi un nouveau défi pour relancer sa carrière. Les détails du deal sont connus.

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Selon les informations dévoilées par L’Équipe, un contrat de deux ans, assorti d’une année supplémentaire en option, attend déjà le joueur. En quête d’un gardien d’expérience pour protéger ses cages, Angers SCO a su trouver les arguments parfaits. Le projet sportif proposé a convaincu l’ancien Lyonnais de s’engager.

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Cette signature scelle la fin d’une aventure au FC Nantes. La descente à l’échelon inférieur a notamment provoqué son départ. Les Kita ont décidé de se séparer de certains cadres pour alléger la masse salariale. Anthony Lopes a été poussé vers la sortie. Et heureusement, il a trouvé preneur en Ligue 1. Il va donc rester dans l’élite la saison prochaine.