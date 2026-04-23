FC Nantes : La mauvaise nouvelle est confirmée  

Le FC Nantes tombe face au PSG en Ligue 1. Le technicien du club, Vahid Halilhodzic confirme que le maintien est désormais impossible pour les Canaris.

FC Nantes : Paris gifle un club à l’agonie

Mauvaise nouvelle pour les Canaris. La relégation les attend à la fin de la saison. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a balayé un FC Nantes inexistant (3-0), poussant un peu plus le club vers la Ligue 2. Dans un climat délétère, les hommes de Vahid Halilhodzic semblent avoir abandonné tout espoir de miracle.

L’ambiance n’est pas du tout bonne autour de cette institution historique. Si les années précédentes, Waldemar Kita comptait sur un pompier de service comme Antoine Kombouaré pour éteindre l’incendie, la magie ne prend plus. Le retour sur le banc de Coach Vahid, à 73 ans, n’a rien changé. Bien au contraire, l’équipe s’enfonce.

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Privés de leur entraîneur sur le banc suite à sa suspension contre Brest, les Nantais abordaient ce déplacement au Parc des Princes sans la gnaque. Le terrain a rendu son verdict immédiatement. Face à l’ogre parisien, l’écart de niveau est considérable, la défaite se révélant aussi logique.

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Dès l’entame, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont subi une décision litigieuse du VAR, offrant un penalty aux Parisiens. Quelques minutes plus tard, l’arbitrage vidéo annulait l’égalisation du FC Nantes pour un hors-jeu millimétré. Malgré son amertume face à ce penalty, le gardien de but refuse de baisser les bras. Il s’accroche aux chiffres : tant que le maintien reste mathématiquement possible, il ne jettera pas l’éponge. Mais le cœur n’y est plus vraiment.

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En conférence de presse, le technicien bosnien Vahid Halilhodzic est apparu brisé, le regard vide. Lui qui pensait sortir de sa retraite pour une mission de deux mois se retrouve face à un échec cuisant. Il l’admet désormais : l’aventure touche à sa fin. La Ligue 2 est inévitable. « Malheureusement, aujourd’hui, c’est presque fini. On va continuer à espérer mais je suis tellement triste pour Nantes et les supporters. Si on descend, j’espère que le club remontera le plus vite possible. », a-t-il dit.

Pour Halilhodzic, le destin du FC Nantes semble déjà scellé.

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