Mercato : Kroupi au PSG ? Une erreur à plusieurs millions d’euros

‎Eli Junior Kroupi et le PSG pourraient bien écrire l’un des feuilletons majeurs de ce mercato estival. Entre l’émergence spectaculaire du jeune attaquant français et les hésitations passées du club parisien, le dossier prend une dimension particulière.

‎Mercato PSG : Junior Kroupi, un talent suivi de près qui a changé de dimension

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‎À seulement 19 ans, Eli Junior Kroupi s’est imposé comme l’un des jeunes attaquants les plus observés du football français. Après son départ de Lorient vers Bournemouth, le joueur a poursuivi sa progression à grande vitesse au point de séduire plusieurs grands clubs européens, dont le PSG.

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‎La direction parisienne cherche activement à renforcer son secteur offensif et le profil de Kroupi correspond parfaitement à la stratégie menée depuis plusieurs saisons. Luis Enrique privilégie des joueurs jeunes, capables d’évoluer dans plusieurs systèmes et disposant encore d’une importante marge de progression. Dans cette logique, le Français apparaît comme une cible naturelle.

‎Le retard parisien qui fait grimper l’addition

‎Toutefois, le véritable sujet de ce dossier ne réside pas seulement dans les qualités du joueur. Il concerne également le timing. En rejoignant Bournemouth pour environ 17 millions d’euros il y a un an, Kroupi représentait déjà une opportunité intéressante sur le marché. ‎Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de souligner ce point.

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Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a expliqué : « Kroupi au PSG ? Oui c’est une bonne idée, mais c’était déjà une bonne idée quand il était à Lorient l’année dernière et qu’il est parti à Bournemouth pour 17 millions. Le PSG aurait peut-être été inspiré de le prendre à ce moment-là plutôt que de le laisser prendre de la valeur en Premier League pendant un an et de valoir maintenant 3,4, 5 fois plus cher. »

‎Un profil parfaitement compatible avec le projet Luis Enrique

‎Au-delà de l’aspect financier, plusieurs observateurs considèrent que Kroupi possède les caractéristiques idéales pour s’intégrer au PSG actuel. Son âge, sa capacité d’adaptation et son potentiel correspondent à la politique sportive mise en place dans la capitale. ‎Karim Bennani partage cette vision. Le journaliste estime même que le Français représente une option particulièrement pertinente pour Paris.

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« Kroupi, le joueur qu’il faut au PSG ? Oui, plus que Julian Alvarez. (…) Eli Junior Kroupi, ça ressemble à ça. C’est un prospect, déjà très bon, qui a prouvé en Premier League, et qui au PSG ne va pas réclamer une place de titulaire tout de suite mais qui sera façonné par Luis Enrique », a-t-il indiqué.

‎Une opération aussi séduisante que risquée

‎L’intérêt du PSG pour Eli Junior Kroupi apparaît cohérent sur le plan sportif. Le jeune attaquant possède le potentiel pour devenir l’un des visages du football français dans les années à venir et son profil s’intègre naturellement dans la vision de Luis Enrique. ‎Néanmoins, la situation rappelle une réalité bien connue des recruteurs : attendre peut parfois coûter très cher.

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Si Paris décide de passer à l’action cet été, le club devra probablement assumer une facture bien plus élevée que celle qui se présentait il y a seulement douze mois. Une différence qui pourrait se compter en dizaines de millions d’euros et nourrir durablement les regrets de certains décideurs parisiens.