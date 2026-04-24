ASSE : Montanier justifie le huis clos avant Troyes

Philippe Montanier, l’entraîneur de l’ASSE, a été contraint de s’expliquer sur le huis clos à l’Etrat, pendant toute la préparation du match contre Troyes.

Montanier : « Avant Troyes, ce n’était pas le moment d’ouvrir au public »

Après la défaite à Bastia, l’entraîneur de l’ASSE et son équipe se sont barricadés au centre Sportif Robert Herbin, pour préparer le match face au leader du championnat, l’ESTAC. Les quatre séances d’entraînement de la semaine sont toutes à huis clos, alors que celles des jeudis étaient habituellement ouvertes au public.

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Philippe Montanier a donné les raisons de cette décision. Il évoque notamment la concentration nécessaire pour le match capital contre le leader de la Ligue 2. « Avant Troyes, on a jugé que ce n’était pas le moment d’ouvrir au public. On voulait rentrer pas trop tard, manger pas trop tard aussi, ces détails, on y fait attention », a-t-il justifié.

L’ASSE ne veut pas se disperser avant le choc décisif contre l’ESTAC

Selon l’explication du coach de l’AS Saint-Etienne, son équipe avait été perturbée, les deux derniers jeudis. Les joueurs avaient passé beaucoup de temps à signer des autographes aux nombreux supporters. De ce fait, ils n’avaient pas pu faire la séance vidéo.

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Or, il y a évidemment des obligations commerciales avec les partenaires du club, derrière. « Il faut dans cette période qu’on se concentre, qu’on ne se disperse pas trop. Les obligations commerciales avec les partenaires qui nous soutiennent, ça fait partie de notre travail », a souligné le technicien des Verts.