ASSE – ESTAC : Montanier cache bien son jeu contre le leader

Évoquant la confrontation directe ASSE – ESTAC, Philippe Montanier a bien caché son jeu. Il s’est contenté de faire les éloges à Stéphane Dumont et son équipe.

ASSE – Troyes : Un match capital pour la montée directe

L’ES Troyes AC et l’ASSE s’affrontent, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. La rencontre entre le leader et son dauphin se jouera à guichets fermés. Tous les billets sont vendus et plus de 32 000 spectateurs sont attendus, dont 600 supporters du club aubois.

L’enjeu est différent pour les deux adversaires. L’AS Saint-Etienne doit gagner pour conforter sa deuxième place, qualificative pour la montée directe en Ligue 1. Elle resterait ainsi devant Le Mans FC, avec qui elle a le même nombre de points, et se rapprocherait du leader, à 1 point.

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Quant à l’ESTAC, elle peut valider son billet-retour en Ligue 1, en cas de victoire. Les Troyens seraient assurés de finir à l’une des deux premières places, à deux journées de la fin du championnat.

Montanier : « On doit faire un bon match, le reste on verra après »

Battue par le SC Bastia, qui était dernier de la Ligue 2, l’ASSE est sous pression avant le match de la 32e journée. Selon Philippe Montanier, la meilleure méthode pour évacuer cette pression, c’est d’oublier le match perdu en Corse et de se concentrer sur celui contre Troyes.

« On tourne la page après Bastia, c’est derrière nous. Qu’est-ce qu’on doit faire maintenant ? Se préparer à jouer la meilleure équipe de Ligue 2 ! On doit faire un bon match, le reste : les résultats des autres, les scénarios possibles… On verra après ! » a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match.

Le coach de Saint-Etienne félicite Dumont et Troyes

Le coach de Saint-Etienne ne s’est pas attardé sur sa stratégie pour remporter le match capital. Il a plutôt tressé des lauriers à son confrère : « Il faut féliciter Stéphane Dumont pour cette équipe de l’ESTAC. Ils sont bons partout et sont premiers depuis le début de la saison. Ça montre leur leadership sur le championnat ».

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En conclusion, Philippe Montanier a prévenu ses joueurs sur leur adversaire : « On va affronter un top adversaire qui va venir avec l’intention de faire un grand match et va jouer son jeu ». Pour rappel, les Troyens comptent4 points d’avance sur les Stéphnaois.