Mercato : C’est officiel ! Le SRFC empoche un chèque de 6M€

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’été, les lignes bougent déjà au SRFC (Stade Rennais FC). Le club breton a officialisé une opération à 6 millions d’euros ce vendredi soir.

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L’opération dégraissage se passe bien du côté du SRFC. Le Stade Rennais a acté le départ d’une des nombreuses erreurs de casting de l’ère Frederic Massara. Comme annoncé par le journal Ouest-France en débute semaine, Albert Gronbaek a été définitivement transféré par le club breton à Hambourg ce vendredi.

Le milieu de terrain danois s’est engagé du côté de Hambourg, où il était prêté en deuxième partie de saison. Le club allemand a décidé de lever l’option d’achat fixée à 6 millions d’euros pour le joueur de 25 ans.

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Albert Gronbaek était arrivé à l’été 2024 en provenance de Bodo Glimt pour 12 millions d’euros avec beaucoup d’espoir dans ses valises, mais il a fini par symboliser l’échec du mercato rennais cet été-là. Après des prêts successifs à Southampton puis au Genoa, le natif de Risskov s’est enfin trouvé un point de chute loin de la Bretagne.

Prêté en Bundesliga en début d’année, Albert Grønbæk est définitivement transféré au 𝙃𝙖𝙢𝙗𝙤𝙪𝙧𝙜 𝙎𝙑.



Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière 🤝 pic.twitter.com/36RtCxy14j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 5, 2026

« Prêté successivement à Southampton et au Genoa CFC, Albert Grønbæk avait découvert le championnat allemand en janvier 2026 en rejoignant le Hambourg SV. Devenu titulaire ces derniers mois, le milieu de terrain est définitivement transféré au club hambourgeois. Le SRFC souhaite à Albert le meilleur pour la suite de sa carrière », écrit le SRFC sur son site officiel.

Albert Gronbaek avait été l’une des recrues phares du Stade Rennais lors du mercato estival 2024, Rennes ayant déboursé environ 15 millions pour recruter l’international danois (9 sélections). Après une première moitié de saison 2024-2025 décevante (2 buts et 1 passe décisive en 18 matches), Gronbaek n’a ensuite plus porté le maillot Rouge et Noir et fait l’objet de trois prêts successifs en un an et demi (Southampton, Genoa et donc Hambourg).

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D’abord blessé à son arrivée à Hambourg, le joueur de 25 ans est finalement devenu un titulaire régulier en Allemagne (six titularisations consécutives).