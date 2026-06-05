ASSE : Révélations sur une tension interne à Saint-Etienne !

Maintenue en Ligue 2, l’ASSE serait minée par une guerre des clans, dont les têtes de fil sont les deux capitaines de l’équipe de Philippe Montanier.

ASSE : Larsonneur pris en grippe, Le Cardinal pointe un manque de professionnalisme

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L’ASSE a flanché dans le sprint final du championnat et reste en Ligue 2 ! Les Stéphanois ont perdu trois matchs d’affilés avant la dernière journée de la saison régulière. Gautier Larsonneur avait été auteur d’une boulette à Geoffroy-Guichard face à l’ES Troyes (0-3).

Les trois défaites ont pesé lourd, car les Stéphanois ont fini 3es au classement, ratant du coup la montée directe en Ligue 1. Dans sa réaction après l’échec de la montée, Philippe Montanier n’a pas manqué de souligner que son équipe « manque le coche sur ses trois défaites en fin de saison régulière ».

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Alors que Gautier Larsonneur est pointé du doigt par les supporters de Saint-Etienne pour ses contre-performances et ses virées nocturnes, il n’a pas été soutenu par son coéquipier, Julien Le Cardinal. Le dernier a pointé « un manque de professionnalisme » et « un manque d’entrain » après lourde défaite à Nice (4-1) au barrage retour.

Larsonneur et Le Cardinal au centre d’une guerre des clans !

Pour Mohamed Toubache-Ter, le ver est dans le fruit chez les Verts. Il évoque des clans au sein du vestiaire et des tensions dans l’équipe. « Il y a deux ou trois joueurs avec qui il (Gautier Larsonneur, ndlr) ne s’entend pas. C’est très clanique à l’ASSE. Les mecs ne s’apprécient pas », a-t-il lâché dans un Space sur ses réseaux sociaux.

« Quand tu vois qu’un type, qui n’est arrivé qu’au mercato d’hiver, se permet des déclarations tonitruantes sur le manque de professionnalisme […]. Je sais que sa sortie n’a pas été appréciée par la direction, par le vestiaire non plus. Le Cardinal, ses déclarations sont hors sol […] », estime la source.

Un problème avec le coach des gardiens à Saint-Etienne ?

L’Insider a livré ensuite des confidences du gardien numéro 1 et capitaine de l’AS saint-Etienne. Il dévoile un souci avec le coach des portiers.

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« Je l’ai eu récemment, il m’a parlé de sa boulette contre Troyes. Il n’en avait pas dormi de la nuit. […]. En revanche, il y a un vrai problème avec le poste d’entraîneur des gardiens à Saint-Etienne (Jean-François Bédénik). Et si les entraînements ne te satisfont pas, il faut le dire ! », a-t-il révélé.