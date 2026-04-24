Mercato ASSE : Une demande urgente transmise à KSV

L’entraîneur de l’ASSE a envoyé une demande express (mercato) à la Direction du club, avant la probable montée de son équipe en Ligue 1.

Montanier : « On a un effectif très pauvre en attaque »

À trois journées de la fin de la saison régulière, l’ASSE est en course pour la montée directe en Ligue 1. Pour valider son billet-retour dans l’élite, sans tenir compte des résultats de ses adversaires, elle doit remporter les trois dernier matchs, à commencer par celui contre l’ESTAC, ce samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

À la veille de la rencontre capitale avec le leader du championnat, Philippe Montanier pointe la « pauvreté » de son effectif en attaque. « On n’a que quatre attaquants pour trois postes. On a un effectif extrêmement réduit et très pauvre devant », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Evect.

Le coach de l’ASSE contraint de se réadapter

Le coach de l’AS Saint-Etienne se plaint maintenant, mais il ne peut plus évidemment avoir de renforts pour le sprint final. Son message est certainement pour la saison prochaine, probablement en Ligue 1. Pour l’instant, il est contraint de se réadapter et de trouver des solutions palliatives.

« On a la chance d’avoir Joshua Duffus, un joueur polyvalent, qui peut jouer aux trois postes en attaque, même si c’est plus un joueur d’axe. Il m’a toujours dit qu’il était disponible pour évoluer sur les côtés », a-t-il indiqué.

Ben Old et Boakye repositionnés, l’attaque réduite

Il faut cependant rappeler que Philippe Montanier est en partie responsable de la situation actuelle de son équipe. Il a affaibli son attaque, en repositionnant Ben Old comme arrière gauche, alors qu’il est ailier de prédilection.

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Idem avec Augustine Boakye. L’ailier ghanéen est désormais replacé au milieu de terrain, alors qu’il avait été décisif sur les ailes, tant à gauche qu’à droite. Il est d’ailleurs le meilleur passeur de l’ASSE avec 8 passes décisives et 5 buts au compteur.